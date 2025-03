SEMP lança nova Android TV 4K SK8300 com inteligência artificial e Chromecast integrado

A SEMP, empresa brasileira pioneira na fabricação de TVs e responsável pelo marco histórico de lançar a primeira televisão em cores do país, em 1972, traz para a Semana do Brasil 2020 uma grande novidade para quem quer iniciar uma vivência tecnológica sem igual em casa. A Android TV SEMP 4K SK8300 é o novo modelo da marca, que é referência em qualidade e durabilidade de produtos. O lançamento foi desenvolvido para atender a demanda dos consumidores brasileiros que buscam cada vez mais qualidade de imagem e maior resolução, além de funções inteligentes que vão elevar a relação com o entretenimento, conectividade e a casa.

Este lançamento passa a fazer parte do portfólio de TVs com inteligência artificial e comando de voz, já presentes em todos os modelos fabricados atualmente pela SEMP TCL. O modelo está disponível no tamanho de tela de 50 polegadas e pode ser encontrado em magazines regionais, hipermercados e e-commerces do Brasil com preço sugerido de vendas em R$ 2.699,99. “A SK8300 chega para trazer muita tecnologia e praticidade para quem quer ter a experiência de ver filmes, series e jogos em 4K, o que significa ter quatro vezes mais detalhes de imagens quando comparado a uma TV Full HD. Ela segue o nosso conhecido padrão de inovação e qualidade e vai surpreender com as funcionalidades, comando de voz, e inteligência artificial”, diz João Rezende, gerente de Produtos da SEMP TCL.

Neste ano, a Semana do Brasil, evento de compras para estimular a venda no varejo nacional, ocorre de 3 a 13 de setembro. A SEMP TCL, empresa jovem, contemporânea e que celebra todos os estilos, patrocina a Seleção Brasileira de futebol e, agora, com a chegada desta nova Android TV, amplia e democratiza seus canais de distribuição. “Neste momento de superação e retomada, a SEMP, marca de eletrônicos queridinha dos brasileiros, não podia deixar de marcar presença e apoiar essa semana tão simbólica e importante para o nosso país. Com esse lançamento, reforçamos o nosso portfolio de soluções inteligentes e a nossa confiança no retorno do crescimento do mercado”, enfatiza Patricia Vital, head de marketing da SEMP TCL.

A SEMP 4K SK8300 possui inúmeras funcionalidades para tornar o dia a dia mais inteligente. Assim como toda a linha de TVs da SEMP, ela vem embarcada com sistema operacional Android TV, inteligência artificial e controle remoto que atende a comandos de voz em português. Com o Google Assistant, é possível organizar o dia a dia da casa e da família, tirar dúvidas sobre o clima ou até rotas de trânsito, buscar conteúdos e interagir de muitas maneiras com a TV. A SK8300 também conta com Bluetooth e Chromecast built-in, o que amplia as possibilidades de conectividade com o produto, reproduzindo diretamente na tela grande os conteúdos do smartphone ou conectando dispositivos de áudio sem a utilização de fios.

Em termos de imagem, a SK8300 dá um show, pois sua tecnologia é 4K Ultra HD, o que significa que possui resolução quatro vezes maior que as convencionais Full HD e torna a reprodução de vídeos muito mais realista. A tecnologia HDR deixa as cores mais vivas e proporciona melhores contrastes, exibindo tons claros com brilho intenso e tons escuros mais profundos. A experiência sonora é enriquecida pelo sistema Dolby Audio, que amplia a intensidade dos sons graves e agudos, proporcionando um som estéreo mais limpo. A TV possui duas saídas de áudio, com potência total de 16W, e conta com configurações de som nos modos Padrão, Esporte, Filmes, Música e Usuário.

O entretenimento de qualidade é garantido com aplicativos de streaming como Netflix, YouTube, Globoplay, Prime Video, Spotify e Google Play já instalados de fábrica, bastando apenas ser assinantes das plataformas para usufruir das inúmeras opções de jogos, músicas, filmes, séries e programas. Na plataforma do Google, ainda é possível baixar inúmeros aplicativos, em sua maioria gratuitos, para personalizar e completar a interação do usuário com a SK8300.

Para mais informações sobre a Android TV SEMP 4K SK8300, acesse o site da SEMP TCL

Ficha Técnica: TV SEMP 4K SK8300

Tamanho de tela: 50 polegadas

Cor/acabamento: preto

Resolução: 4K Ultra HD. Com resolução quatro vezes maior que a Full HD, a TV 4K reproduz detalhes impressionantes, tornando seus conteúdos muito mais realistas com uma experiência visual imersiva.

Áudio: Dolby Audio, 2 saídas de 8W, com total de 16 W, modos Padrão, Esporte, Filmes, Música e Usuário.

Qualidade de imagem: a SK8300 possui tecnologia HDR, que deixa as cores mais vivas e proporciona melhores contrastes, exibindo tons claros com brilho intenso e tons escuros mais profundos.

Chromecast embutido: vá do seu telefone, tablet ou notebook para a TV em um único toque. Você pode transmitir todos os seus filmes, programas, aplicativos, jogos e mais favoritos diretamente para sua SK8300.

Netflix certificada: como uma das principais plataformas de televisão da Internet do mundo, com uma enorme variedade de conteúdo popular, a Netflix tem algo para todos. Você pode assistir a programas de TV recomendados apenas para você, incluindo séries, filmes e documentários originais premiados da Netflix.

YouTube certificado: assista a vídeos de música, instruções, resenhas e tudo mais que você ama e só pode encontrar no YouTube - com amigos e familiares – na sua TV SK8300.

Vídeo Amazon Prime certificado: com o Amazon Prime Video integrado, não importa em que humor ou gênero você esteja interessado, você certamente ficará entretido com toneladas dos últimos filmes, programas de TV e Amazon Originals à sua disposição.

Google Play: traz seus aplicativos e jogos favoritos para sua TV. Assista, brinque e faça o que você quiser, quando quiser diretamente de sua TV com um simples comando de voz.

Conectividade: Bluetooth, 3 entradas HDMI, 2 entradas USB 2.0 e WiFi.

Sistema Operacional: Android TV versão mais recente.