Sharkoon apresenta o gabinete mid-tower ATX REV100

A Sharkoon Technologies é uma fornecedora internacional de componentes e periféricos para PC, oferecendo desempenho a um preço razoável. A Sharkoon agora apresenta o mais novo gabinete da série REV: a mid-tower ATX REV100. Como seus antecessores, tem a mesma estrutura inovadora de gabinete que tornou a série tão popular. O suporte da placa-mãe é rotacionado 90 graus, com o painel lateral de vidro temperado localizado no lado direito. Por seu tamanho mais compacto, o REV100 é ideal para mesas pequenas.

Design minimalista

O painel frontal do REV100 tem um design geométrico e angular, com uma superfície que lembra metal escovado. A grade e a faixa LED RGB realçam o design minimalista do painel frontal. Além disso, a parte traseira do gabinete é iluminada por uma ventoinha LED RGB Addressable pré-instalada. Ambos os componentes LED RGB podem ser ajustados de forma correspondente usando o controle pré-instalado.

Configuração de gabinete com um toque diferente

Como seus antecessores, o REV100 oferece o design de gabinete exclusivo e inovador característico da série REV. Como a placa-mãe é instalada com rotação de 90 graus, todos os outros componentes do gabinete também o são. Portanto, eles são instalados verticalmente. Também há um compartimento sob o painel superior com muito espaço para armazenar os cabos perfeitamente.

Fora do comum

Diferenciando-se dos modelos comuns, a parte interna do gabinete não é vista a partir da esquerda, mas da direita. Assim, os modelos da série REV são indicados para colocação no lado esquerdo da mesa. Sob o vidro temperado, há uma cobertura preta para que a visão interna não seja afetada por cabos de mau aspecto.

Gabinete otimizado para fluxo de ar

Embora o REV100 seja o menor gabinete da série, ele oferece fluxo de ar suficiente com uma ventoinha LED RGB na parte traseira e outra ventoinha pré-instalada de 120 milímetros na frente. Aqui, o painel gradeado com medidas ideais contribui com o fluxo de ar. Além disso, a tampa superior destacável contém furos, permitindo a passagem de ar. Para evitar poeira e sujeira, há filtros de poeira removíveis atrás do painel frontal e do painel inferior.

Torre ATX que economiza espaço

Medindo 45,2 x 21,5 x 44,4 cm, o REV100 é compacto e cabe facilmente em qualquer configuração. Em cima ou ao lado da mesa, o REV100 deixa a aparência belíssima em qualquer lugar. Para dar espaço suficiente a todos os componentes apesar das dimensões menores, o gabinete dispensa o túnel de alimentação.

Preço e disponibilidade

O Sharkoon REV100 já está disponível a um preço sugerido de 64,90 euros.

Vídeo: