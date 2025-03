Google for Education lança manual de atividades para ensino a distância

O Google for Education lança o guia de atividades para aprendizagem a distância “Inovar de Onde Estiver”, criado com o objetivo de ajudar educadores, pais ou tutores – neste período de Volta às Aulas.

São sugestões de atividades que podem ser realizadas com alunos da educação infantil ao ensino superior, tanto na modalidade presencial, híbrida e/ou remota. É possível criar trilhas de aprendizagem usando os Google Formulários e o YouTube, desenvolver o raciocínio geográfico usando a Busca e o Google Maps, até mesmo dicas de quais são as ferramentas necessárias para que os alunos comecem um podcast.

Ao todo, são 15 módulos, todos desenvolvidos de acordo com as habilidades da BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Esse é mais um dos recursos de apoio do Google for Education para que educadores continuem a ajudar a todos os alunos a aprender. Em abril, o Google lançou o hub Ensine de Onde Estiver, projetado em parceria com o Instituto de Tecnologia da Informação para Educação, da UNESCO – que também está colaborando com outras organizações neste momento de emergência. Além disso, outros recursos de Ensino à Distância foram criados, como um conjunto de materiais de treinamento, uma lista de aplicativos úteis, o novo Learn@Home do YouTube (projetado para famílias) e uma série de webinars na página Education On Air e posts nos nossos blogs.

Futuro do ensino, híbrido

O guia foi lançado durante o evento Inovar de Onde Estiver, que reúne debates on-line sobre o futuro da educação, focando em estratégias para o ensino híbrido e apresentação de casos de sucesso. O evento está disponível neste link no YouTube.