Melhor Aprendiz Tech vai capacitar jovens no Paraná para área de TI

A iniciativa é fruto de uma parceria que envolve o Sistema Fecomércio, por meio do Senac Paraná, o Governo do Estado e instituições como a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação do Paraná (Assespro-PR), Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços Técnicos em Informática do Paraná (Sepropar), Sebrae e Senai. Neste momento, estão incluídos os municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Pato Branco, Francisco Beltrão e Cascavel.

A interiorização do programa é, para o presidente da Assespro-PR, Adriano Krzyuy, um dos pontos fortes da iniciativa. “Considero muito importante essa visão de abrangência territorial. Sabemos que a defasagem de colaboradores com conhecimento em TI é grande no Paraná e no Brasil como um todo. Esse programa vai contribuir para incentivar, engajar jovens a irem para a área de TI”, frisou, na solenidade de lançamento, ocorrida de forma remota, transmitida pelo canal do Senac Paraná na internet.

SOBRE O CURSO

O curso é dividido em 440 horas teóricas, com conteúdo e aulas fornecidos pelo Senac Paraná, de forma remota. Programação de sistemas e programação web compõem os dois eixos de conteúdos. Outras 560 horas serão de atividades práticas, nas empresas parceiras, empregadoras dos jovens aprendizes. Publicar, testar e aplicar manutenção de funcionalidades web fazem parte das atividades.

Após a conclusão das 1,4 mil horas de curso, o aprendiz estará qualificado para atuar em empresas de TI, ou – em empresas convencionais – nas áreas de tecnologia dessas empresas. O aluno formado poderá ocupar funções como a de programador de computador ou de programador de internet. As empresas que se integrarem ao programa vão fazer a indicação de aprendizes, para a realização dos cursos.

FORMAÇÃO

O Melhor Aprendiz Tech se soma ao Programa de Aprendizagem desenvolvido pelo Senac Paraná, voltado a adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos. Na solenidade de lançamento, o diretor da instituição, Vítor Monastier, ressaltou que, no último decênio, mais de 32,5 mil aprendizes foram capacitados pela iniciativa do Senac Paraná.

O diretor destacou ainda que o Melhor Aprendiz Tech não vai se restringir à qualificação técnica. Assim como ocorre com outros cursos voltados a adolescentes e jovens, a iniciativa vai fomentar a capacidade analítica, reflexiva e criativa dos participantes, sublinhou.

A solenidade de lançamento contou ainda com a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana, que é presidente licenciado do Sistema Fecomércio; do superintendente de Inovação do Governo do Paraná, Henrique Domakoski; do presidente do Sepropar, Luiz Sérgio Wozniak; do diretor-superintendente do Sebrae no Paraná, Vitor Tioqueta; e do superintendentes do Senai no Paraná, José Antônio Fares.

MAIS INFORMAÇÕES

• A transmissão do lançamento está disponível neste link: http://bit.ly/aprendiztech