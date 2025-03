NVIDIA adquire a Arm por US$ 40 bilhões

NVIDIA e SoftBank Group Corp. (SBG) anunciam um acordo definitivo sob o qual a NVIDIA irá adquirir Arm Limited da SBG e SoftBank Vision Fund (juntos, “SoftBank”) em uma transação avaliada em US$ 40 bilhões. Espera-se que a transação seja imediatamente cumulativa para a margem bruta não-GAAP da NVIDIA e para os ganhos não-GAAP por ação.

A combinação reúne a plataforma de computação de IA líder da NVIDIA Enterprise com o vasto ecossistema da Arm para criar a principal empresa de computação para a era da inteligência artificial, acelerando a inovação enquanto se expande para mercados grandes e de alto crescimento. A SoftBank permanecerá comprometida com o sucesso de longo prazo da Arm por meio de sua participação na NVIDIA, que deve ser inferior a 10%.

“A IA é a força de tecnologia mais poderosa de nosso tempo e lançou uma nova onda de computação”, conta Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA. “Nos próximos anos, trilhões de computadores executando IA criarão uma IoT, que será milhares de vezes maior do que a IoT de hoje. Nossa combinação criará uma empresa fabulosamente posicionada para a era da IA.”

“Simon Segars e sua equipe na Arm construíram uma empresa extraordinária que está contribuindo para quase todos os mercados de tecnologia do mundo. Unindo os recursos de computação IA da NVIDIA Enterprise com o vasto ecossistema da CPU da Arm, podemos avançar a computação da nuvem, smartphones, PCs, carros autônomos e robótica, para superar a IoT e expandir a computação de IA para todos os cantos do globo,” afirma Huang.

“Essa combinação traz enormes benefícios para ambas as empresas, nossos clientes e a indústria. Para o ecossistema da Arm, a combinação turbinará a capacidade de P&D da Arm e expandirá seu portfólio de IP com a tecnologia líder mundial de GPU e AI da NVIDIA Enterprise”, explica o CEO da NVIDIA.

“A Arm permanecerá sediada em Cambridge. Expandiremos este excelente local e construiremos um centro de pesquisa de IA de classe mundial, apoiando o desenvolvimento em saúde, ciências biológicas, robótica, carros autônomos e outros campos. E, para atrair pesquisadores e cientistas do Reino Unido e de todo o mundo para realizar um trabalho inovador, a NVIDIA Enterprise construirá um supercomputador de IA de última geração, equipado com CPUs Arm. O Arm Cambridge será um centro de tecnologia de classe mundial”, complementa Huang.

“A NVIDIA é o parceiro perfeito para Arm”, diz Masayoshi Son, presidente e CEO da SBG. “Desde a aquisição da Arm, honramos nossos compromissos e investimos fortemente em pessoas, tecnologia e P&D, expandindo assim os negócios para novas áreas com alto potencial de crescimento. Unir forças com um líder mundial em inovação tecnológica cria oportunidades novas e estimulantes para a Arm. Esta é uma combinação atraente que projeta Arm, Cambridge e o Reino Unido para a vanguarda de algumas das mais emocionantes inovações tecnológicas de nosso tempo e é por isso que a SoftBank está animada em investir no sucesso de longo prazo da Arm como principal acionista da NVIDIA. Estamos ansiosos para apoiar o sucesso contínuo dos negócios com as empresas combinadas.”

“A Arm e a NVIDIA compartilham a visão e a paixão de que a computação onipresente e com eficiência energética ajudará a resolver os problemas mais urgentes do mundo, desde as mudanças climáticas até a saúde, da agricultura à educação,” revela Simon Segars, CEO da Arm. “Cumprir essa visão requer novas abordagens para hardware e software e um compromisso de longo prazo com pesquisa e desenvolvimento. Ao reunir os pontos fortes técnicos de nossas duas empresas, podemos acelerar nosso progresso e criar novas soluções que permitirão um ecossistema global de inovadores. Minha equipe de gerenciamento e eu estamos entusiasmados por ingressar na NVIDIA para que possamos escrever este próximo capítulo juntos.”

Compromisso com a Arm e o Reino Unido

Como parte da NVIDIA, a Arm continuará a operar seu modelo de licenciamento aberto enquanto mantém a neutralidade global do cliente que tem sido a base de seu sucesso, com 180 bilhões de chips enviados até o momento por seus licenciados. Os parceiros da Arm também se beneficiarão das ofertas de ambas as empresas, incluindo as inúmeras inovações da NVIDIA Enterprise.

A SoftBank e a Arm estão totalmente comprometidas em cumprir os compromissos assumidos pela SoftBank quando adquiriu a Arm em 2016, com conclusão prevista para setembro de 2021. Após o fechamento da transação, a NVIDIA pretende manter o nome e a forte identidade da marca Arm e expandir sua base em Cambridge. A propriedade intelectual da Arm permanecerá registrada no Reino Unido.

A NVIDIA aproveitará a presença de P&D da Arm no Reino Unido, estabelecendo um novo centro global de excelência em pesquisa de IA no campus de Cambridge da Arm. A NVIDIA Enterprise investirá em um supercomputador de IA com tecnologia Arm de última geração, instalações de treinamento para desenvolvedores e uma incubadora de startups, que atrairá talentos de pesquisa de classe mundial e criará uma plataforma para inovação e parcerias da indústria em áreas como saúde, robótica e carros autônomos.

Detalhes adicionais da transação

De acordo com os termos da transação, que foi aprovada pelos conselhos de administração da NVIDIA, SBG e Arm, a NVIDIA pagará à SoftBank um total de US$ 21,5 bilhões em ações ordinárias da NVIDIA e US$ 12 bilhões em dinheiro, incluindo US$ 2 bilhões a pagar no momento da assinatura. O número de ações da NVIDIA a serem emitidas no fechamento é de 44,3 milhões, determinado usando o preço médio de fechamento das ações ordinárias da NVIDIA nos últimos 30 pregões. Além disso, a SoftBank pode receber até US$ 5 bilhões em dinheiro ou ações ordinárias sob um conceito de earn-out, sujeito à satisfação de metas de desempenho financeiro específicas da Arm.

A NVIDIA também emitirá US$ 1,5 bilhão em ações para os funcionários da Arm.

A NVIDIA pretende financiar a parte em dinheiro da transação com o caixa de balanço. A transação não inclui o Grupo de Serviços IoT da Arm.

A transação proposta está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento de aprovações regulatórias para o Reino Unido, China, União Europeia e Estados Unidos. A conclusão da transação está prevista para ocorrer em aproximadamente 18 meses.