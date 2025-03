Novo gabinete premium para jogadores exigentes

Sharkoon Technologies é um fornecedor internacional de componentes e periféricos para PC, oferecendo desempenho a um preço razoável. Com o CA300T, a Sharkoon agora apresenta outro gabinete para PC da série premium ELITE SHARK. Como os outros gabinetes da série, esse grande e robusta torre ATX foi projetada para apresentar hardware de alta qualidade. Isso é possível com uma caixa de metal, dois painéis laterais de vidro temperado e opções de instalação bem planejadas.

Gabinete sólido com aparência elegante

O uso de materiais de alta qualidade fornece ao CA300T a impressão geral de um gabinete sólido e elegante. Os painéis laterais são de vidro temperado. A parte superior do gabinete é feita de metal sólido, enquanto o painel frontal tem uma moldura de alumínio polido. O painel frontal tem um design um tanto futurista com seu padrão geométrico cortado, que é iluminado por trás por três ventiladores RGB LED. Os LEDs de todos os ventiladores podem ser controlados conforme desejado através do software de placas-mãe compatíveis que possuem uma pinagem de 5V-D-coded-G ou 5V-D-G.

Painel I / O com iluminação RGB na lateral do Gabinete

Um detalhe especial que não apenas diferencia o CA300T de outros gabinetes Sharkoon, mas também da maioria dos gabinetes do mercado, é o painel I / O offset com iluminação RGB. Em vez de ser colocado acima do painel frontal, o painel de E / S foi posicionado na lateral do gabinete. Isso significa que os controles e as conexões são fáceis de alcançar, especialmente quando a torre está posicionada sobre a mesa. Além das conexões comuns para áudio e USB, o CA300T também possui uma entrada USB-C.

Hardware de última geração em destaque

Para que os componentes instalados possam ser apresentados da melhor forma, o CA300T está equipado com dois painéis laterais de vidro temperado. Eles não têm parafusos visíveis em sua superfície e podem ser facilmente colocados na estrutura do gabinete em algumas etapas simples. No lado esquerdo, o vidro é totalmente transparente, dando uma visão completa do interior do gabinete e do hardware instalado. O painel do lado direito é pintado de preto na extremidade inferior para ocultar o túnel da fonte de alimentação atrás dele. SSDs com elementos RGB ou HDDs imponentes ainda terão seu valor. Dentro da caixa, há também um compartimento articulado no qual os cabos podem ser armazenados e escondidos.

Adequado para grandes componentes

O interior do CA300T é generosamente dimensionado e fornecido com um layout bem pensado para sistemas complexos e grandes peças de hardware. Placas de vídeo com comprimento de até 42,5 cm podem ser acomodadas, bem como fontes de alimentação com comprimento de 24 cm ou coolers de CPU com altura de 16,5 cm. Além disso, até sete unidades de armazenamento de memória de 2,5 “ou quatro 3,5” podem encontrar espaço dentro de um gabitene grande.

Preço e disponibilidade.

O ELITE SHARK CA300T está agora disponível ao preço sugerido pelo fabricante de 149,90 euros.

Video: