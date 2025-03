Samsung inicia venda oficial do Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G, Watch3, Buds Live e Tab S7 no Brasil

A Samsung inicia, nesta sexta-feira (18), a venda oficial no Brasil dos novos integrantes do Ecossistema Galaxy: Note20 | 20 Ultra 5G, Watch3, Buds Live e Tab S7. Os dispositivos já podem ser encontrados em lojas físicas¹ e online da Samsung e também em redes varejistas parceiras. E, até este domingo (20), haverá benefícios especiais na compra.

• Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G

Os novos Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G são os mais poderosos smartphones já desenvolvidos para a linha Galaxy Note, oferecendo recursos que aumentam a produtividade no trabalho e potencializam os momentos de diversão, com soluções para quem busca aproveitar ao máximo cada ocasião. A Samsung aprimorou a S Pen, que agora conta com latência ultrabaixa, e aperfeiçoou o conjunto de câmera, oferecendo, inclusive, gravações em resolução 8K.

O Galaxy Note20 5G está disponível pelo preço sugerido de R﹩ 6.499,00, enquanto o Galaxy Note20 Ultra 5G tem o preço sugerido de R﹩ 7.999,00. Até este domingo (20), quem adquirir um Galaxy Note20 5G ou um Galaxy Note20 Ultra 5G e se cadastrar no site Samsung Para Você entre 18/09/2020 e 18/10/2020 ganhará² um voucher de R﹩ 2.000,00 para compras em produtos Samsung.

• Galaxy Watch3

O Galaxy Watch3 é confortável, moderno e luxuoso. O smartwatch combina design premium, elaborado em aço inoxidável e couro de alta qualidade, e desempenho, com ferramentas que permitem que o usuário esteja sempre conectado, em qualquer lugar e horário, e monitore indicadores de saúde e bem-estar³.

O smartwatch está disponível em dois tamanhos, na versão de 41mm, nas cores Bronze e Prata, com preço sugerido de R﹩ 2.799,00 e na versão de 45mm, na cor Preta, com preço sugerido de R﹩ 2.999,00. Até este domingo (20), quem comprar um Galaxy Watch3 e se cadastrar no site Samsung Para Você entre 18/09/2020 e 18/10/2020 ganhará4 um voucher de R﹩ 700,00 para compras de produtos da Samsung.

• Galaxy Buds Live

O Galaxy Buds Live foi projetado com um design inovador, que foge aos formatos tradicionais que estamos acostumados a ver em fones de ouvido sem fio. O dispositivo proporciona uma aparência mais natural, com design ergonômico, e também oferece uma experiência sonora do mais alto nível e bateria de longa duração, com até 21 horas de autonomia5.

O fone de ouvido sem fio tem preço sugerido de R﹩ 1.299,00. Para quem adquirir um Galaxy Buds Live até este domingo (20) e seguir o mesmo procedimento e prazo de cadastro, o voucher recebido6 será de R﹩ 400,00 para compras em produtos Samsung.

• Galaxy Tab S7

O tablet Galaxy Tab S7 reúne a conectividade de um smartphone e o de desempenho de um computador, possibilitando que os usuários desfrutem de uma experiência de alto nível nos mais diversos tipos de atividades do cotidiano, como participar de videoconferências, visualizar apresentações, consumir conteúdo em plataformas de streaming de vídeo e curtir jogos eletrônicos que exigem grande performance.

Disponível em versões Bronze e Preto, o tablet tem o preço sugerido de R﹩ 6.599,00. Quem comprar um Galaxy Tab S7 até este domingo (20) e se cadastrar no site Samsung Para Você entre 18/09/2020 e 18/10/2020, ganhará7 uma Capa Teclado.

¹ Algumas Lojas Samsung já puderam retomar as atividades em suas unidades físicas, respeitando decretos das autoridades e seguindo recomendações de higiene e segurança.

² Promoção válida de 03.09.2020 a 20.09.2020. Na compra de um Galaxy Note20 ou Note20 Ultra 5G, você ganha um voucher de R﹩ 2.000,00 para compras de Produtos Samsung. Consulte os produtos disponíveis em www.samsungparavoce.com.br . Para participar da ação é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você dentro do período de 18.09.2020 a 18.10.2020. Consulte mais informações no site www.samsungparavoce.com.br.*O valor do voucher varia de acordo com o produto adquirido. Verifique a disponibilidade da banda 5G com a sua operadora.

³ Este dispositivo e o software relacionado não se destinam ao uso no diagnóstico de doenças ou outras condições, nem à cura, mitigação, tratamento ou prevenção de doenças. O recurso SpO2 não está disponível no momento do lançamento, ficará disponível durante o terceiro trimestre de 2020. O recurso exigirá uma atualização de software. Atualmente, o recurso não está disponível na Argélia, Angola, Canadá, França, Irã, Líbia, Japão, África do Sul ou Tailândia.

4 Promoção válida de 03.09.2020 a 20.09.2020. Na compra de um Galaxy Watch3, você ganha um voucher de R﹩ 700,00 para compras de Produtos Samsung. Consulte os produtos disponíveis em www.samsungparavoce.com.br . Para participar da ação é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você dentro do período de 18.09.2020 a 18.10.2020. Consulte mais informações no site www.samsungparavoce.com.br.

5 A duração real da bateria pode variar e depender das condições de uso, como configurações de funções, o tipo de arquivo de reprodução e a intensidade do sinal Bluetooth. Até 21 horas de reprodução no total (fones de ouvido 6 horas + estojo de carregamento 15 horas).

6 Promoção válida de 03.09.2020 a 20.09.2020. Na compra de um Galaxy Buds Live, você ganha um voucher de R﹩ 400,00 para compras de Produtos Samsung. Consulte os produtos disponíveis em www.samsungparavoce.com.br . Para participar da ação é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você dentro do período de 18.09.2020 a 18.10.2020. Consulte mais informações no site www.samsungparavoce.com.br.