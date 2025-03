GeForce RTX Série 30 dá Watch Dogs: Legion em promoção da NVIDIA

A NVIDIA anuncia que, até 29 de outubro de 2020, clientes que adquirirem uma GeForce RTX 3080 ou GeForce RTX 3070 dos fabricantes autorizados, vão ganhar gratuitamente o jogo Watch Dogs: Legion .

Movidas pela arquitetura Ampere da NVIDIA, as recém-reveladas GeForce RTX Série 30 são a plataforma de jogos mais poderosa do mundo, oferecendo níveis sem precedentes de desempenho e poder mais que suficiente para rodar Watch Dogs: Legion com gráficos no máximo, alto FPS e Ray Tracing em tempo real com altíssimo desempenho e gameplay fluído. Confira os gráficos no trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8MK6x7mcKSM .

Watch Dogs Legion, que já acumulou dezenas de prêmios da imprensa desde seu anúncio, coloca o jogador no comando de uma revolução hacker numa Londres futurista. Mais do que um personagem, é possível recrutar qualquer morador da cidade, cada um com habilidades próprias, subvertendo tecnologias avançadas para enfrentar o sistema. Além do jogo, quem participar da promoção ainda recebe o Golden King Pack, com skins exclusivas para máscaras, armas e veículos.

O resgate do bundle é feito através do GeForce Experience . Basta comprar um dos produtos participantes até 29 de outubro de 2020 para ganhar o jogo. Veja aqui os termos completos da promoção: https://www.nvidia.com/pt-br/geforce/campaigns/rtx-bundle/ .

As GeForce RTX são as placas da NVIDIA que oferecem o mais alto desempenho e qualidade gráfica. Elas trazem suporte de GeForce Experience com atualização constante de drivers antes mesmo do lançamento de jogos mais aguardados, além de recursos únicos, como o NVIDIA Freestyle, que adiciona filtros exclusivos que modificam o visual dos jogos.

Ray Tracing chega ao Fortnite

Outro jogo que ganhou gráficos de última geração graças às GeForce RTX é Fortnite, um dos mais populares games do mundo, que passou a contar com suporte ao Ray Tracing, assim como o DLSS, tecnologia que melhora ao mesmo tempo performance e qualidade gráfica.