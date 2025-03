Projeto patrocinado pela Whirlpool leva curso de robótica para alunos da rede pública

Um projeto extracurricular, desenvolvido para incentivar o uso da tecnologia e inovação na solução de problemas, vai ensinar a alunos da rede pública de Joinville (SC), Rio Claro (SP) e Manaus (AM) como construir robôs combinando componentes elétricos, eletrônicos e materiais reaproveitados. Nomeado Robótica nas Escolas, será oferecido em formato digital a partir de 24 de setembro para 900 estudantes a partir do 4º ano do ensino fundamental, que poderão retirar o material didático diretamente nas escolas.

Desenvolvida pela NTICS Projetos, com apoio das secretarias de educação de cada localidade e patrocinada pela Whirlpool, que em 2020 completa 70 anos de atividades em Joinville e 30 anos de atividades em Rio Claro, a iniciativa está alinhada a quatro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU: Educação de Qualidade, Indústria, Inovação e Infraestrutura, Consumo e Produção Responsáveis e Parcerias e Meios de Implementação.

Oferecido aos alunos durante o momento de pandemia e isolamento social, o conteúdo com carga horária de sete horas entre imersão teórica, prática e conteúdos complementares, abordará fundamentos de robótica, como usar os componentes eletrônicos para a montagem dos robôs e como fazer a inscrição para a exposição virtual dos projetos ao final do curso. Todas as peças do kit de montagem são reutilizáveis, inclusive a embalagem, e os alunos poderão desmontar os robôs e remontar outros modelos quantas vezes desejarem.

“A intenção do Robótica nas Escolas é mobilizar uma prática pedagógica que incentive a criatividade, a partir do reaproveitamento de materiais e contato com circuitos eletrônicos para assim propor soluções à comunidade relacionada a resíduos”, explica Ana Carolina Xavier, CEO da NTICS Projetos.

A patrocinadora do projeto, a Whirlpool, acredita na importância de oferecer uma iniciativa com olhar para inovação. “Com investimento consistente em inovação e trilhando nossa jornada de transformação digital, compreendemos a importância da imersão dos alunos na disciplina e a importância de se investir no tema. O Robótica nas Escolas está alinhado a esse incentivo”, comenta Eduardo Vasconcelos, Diretor de Relações Institucionais, Antitruste e Comércio da Whirlpool.

No final, todos os projetos ficarão disponíveis para consulta e novas criações, uma vez que os kits ficarão com os alunos. As oficinas, conteúdos, assim como os trabalhos desenvolvidos pelos alunos, estarão disponíveis para visualização e acesso no site http://www.ntics.com.br/projetorobotica

“No ano que completamos aniversários importantes nas cidades onde estamos presentes, reforçamos nossa contribuição com a construção, incentivo e acesso à educação de qualidade com o Robótica nas Escolas. Além de referenciar o nosso Valor de Inclusão&Diversidade, o projeto também está alinhado aos ODS, que temos trabalhado em nossas comunidades nos últimos anos”, finaliza Vasconcelos.

Acesso liberado para estudantes e escolas de todo Brasil

Estudantes, professores ou escolas de outros municípios brasileiros que tiverem interesse no conteúdo do curso, que ensina todo o processo de montagem dos robôs, poderão acessá-lo pelo site do projeto. Todas as oficinas do curso estarão disponíveis para download e os interessados poderão ter acesso aos vídeos dos instrutores.