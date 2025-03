Com a campanha #LGComeHomeChallenge, todos podem ser parte da solução para um lar saudável

Para famílias com moradias inadequadas ou que não têm onde morar durante a atual pandemia, ficar em casa pode ser arriscado ou até impossível. É por isso que a LG Electronics (LG) está fazendo uma parceria com o braço coreano da Habitat for Humanity, uma organização sem fins lucrativos dedicada a construir e reformar moradias para famílias em todo o mundo.

A LG está incentivando seus fãs a embarcarem no desafio #LGComeHomeChallenge. A ideia é que as pessoas criem vídeos para dizer por que seu lar é especial e os postem no Instagram ou no Facebook. A campanha digital usa a hashtag #LGComeHomeChallenge e está sendo lançada com um vídeo que destaca a alegria de ter uma família e o quanto a vida fica melhor com os modernos eletrodomésticos da LG.

A #LGComeHomeChallenge pede para os consumidores criarem e compartilharem vídeos curtos mostrando o significado de lar para eles. Os vídeos devem mostrar cenas da vida dos participantes e retratar o que melhor define lar e família para eles – comer, brincar, rir ou simplesmente curtir a vida juntos.

A LG doará US﹩ 300.000 para a Habitat for Humanity da Coreia e pretende doar eletrodomésticos para equipar as casas recém-construídas. Os equipamentos serão instalados nas casas que estão sendo construídas na Índia, no Quênia e no Vietnã para criar um porto seguro para as famílias mais necessitadas.

“A LG está sempre buscando formas de melhorar a vida das pessoas e consideramos uma honra apoiar o trabalho da Habitat for Humanity e proteger o bem-estar das famílias beneficiadas com nossas soluções para um lar saudável”, disse Dan Song, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “A campanha Come Home Challenge representa uma forma real para as pessoas se beneficiarem da dádiva que é ter um lar seguro e saudável.”