Huawei apresenta roteadores topo de linha ao mercado brasileiro

A Huawei apresenta hoje ao mercado brasileiro dois modelos de roteadores para quem busca conectividade avançada, com solução Mesh focada na resolução de problemas de cobertura Wi-Fi, e uma solução embarcada com Wi-Fi 6, a mais alta tecnologia em Wi-Fi presente no mercado.

“Na Huawei, buscamos sempre oferecer aos consumidores produtos diferenciados e um atendimento de qualidade, para conquistar o respeito e admiração do cliente a longo prazo. Com a quarentena, muitas pessoas passaram a estudar e trabalhar de casa. Isso reforçou ainda mais a necessidade por uma internet estável, com alto desempenho e que suporte muitos devices simultaneamente. Trazendo nossos roteadores de ponta ao mercado brasileiro, buscamos oferecer soluções Wi-Fi de qualidade para os usuários que têm essa demanda ainda mais latente em 2020”, afirmou José Luiz do Nascimento, Diretor de Vendas com foco em Operadoras.

Há mais de 20 anos trabalhando junto aos seus parceiros brasileiros, a Huawei está lado a lado com distribuidoras profissionais da indústria de conectividade, que podem abranger milhares de ISPs (Provedoras de Serviço de Internet) em todo o Brasil. Neste primeiro momento, o foco da empresa se concentra em parcerias com outras empresas. Há planos para estender a linha de roteadores para revendedores parceiros no futuro.

HUAWEI Wi-Fi Mesh

Diferentemente dos roteadores tradicionais, o Huawei Wi-Fi Mesh dispõe de um novo sistema Wi-Fi que utiliza roteadores multibandas para oferecer cobertura total da residência, resultando em uma rede Wi-Fi versátil, rápida e altamente estável que chega a todos os cômodos, mesmo em residências com muitos ambientes e paredes.

Cada roteador do sistema HUAWEI WiFi Mesh oferece três bandas. Com uma banda de 5 GHz dedicada à rede, o HUAWEI WiFi Mesh cria um sistema de Wi-Fi confiável em toda a sua casa sem comprometer o sinal e a velocidade do Wi-Fi. O HUAWEI WiFi Mesh também suporta o monitoramento da qualidade do link em tempo real, possibilitando velocidades mais altas e um ambiente de rede mais estável.

Com sua inovadora tecnologia de roaming contínuo e direcionamento de banda, o HUAWEI Wi-Fi Mesh mantém você automaticamente conectado às melhores bandas e pontos de acesso Wi-Fi à medida em que você se move pela casa.

Aliado a um potente CPU Quad-core de 1,4GHz, o HUAWEI Mesh pode atingir velocidades de até 2200 Mbps em banda tripla, permitindo conexões de alta velocidade e baixa latência.

A instalação é simples e acessível até para pessoas pouco familiarizadas com a tecnologia. Uma vez configurado o roteador principal, basta apenas conectar os outros roteadores na tomada e a rede Mesh será estabelecida automaticamente.

O Huawei Mesh ainda conta com a tecnologia Huawei Share, basta tocar o seu telefone Android habilitado para NFC contra um roteador HUAWEI WiFi Mesh para se conectar rapidamente e sem esforço.

A praticidade de integração ao ecossistema Huawei, preparado para a nova era 5G, faz parte da estratégia que chamamos de ‘1+8+N’, na qual todos os dispositivos estão conectados pelo smartphone.

Para mais informações, acesse a página do HUAWEI Wi-Fi Mesh no site oficial.

HUAWEI Wi-Fi AX3 Quad-Core

Projetado para oferecer o melhor desempenho e estabilidade de sinal, o HUAWEI Wi-Fi AX3 Quad-Core te prepara para o futuro, a era do Wi-Fi 6. Diferentemente do Wi-Fi 5, padrão utilizado hoje pela maioria dos dispositivos, o Wi-Fi 6 já está sendo oferecido em dispositivos inteligentes e o Wi-Fi AX3 é capaz de fornecer uma conexão wireless ainda mais estável, eficiente e rápida, atingindo velocidades de 3000 Mbps, sem oscilações, com menos interferências e baixa latência.

O novo padrão Wi-Fi 6 (802.11ax) foi aprimorado para fornecer maior velocidade e desempenho às redes sem fio, devido ao alto nível de modulação 1024-QAM e à largura de banda de até 160 MHz. O Wi-Fi 6 no AX3 Quad-Core é capaz de atingir velocidades três vezes mais rápidas do que o Wi-Fi 5, reduzindo consideravelmente a latência.

A tecnologia de divisão de frequência inteligente OFDMA permite que vários dispositivos compartilhem os recursos do espectro, permitindo mais conexões simultâneas e aumentando a capacidade em quatro vezes em comparação com o Wi-Fi 5. Além disso, a latência da conexão pode ser reduzida em até dois terços. A ativação sob demanda economiza até 30% da carga da bateria de todos os dispositivos com Wi-Fi 6 conectados à rede Wi-Fi.

O equipamento possui uma área segura dentro de seu processador, onde são utilizados softwares e hardwares para proteção dos dados do usuário, certificados pela CC EAL5, garantindo a segurança dos dispositivos conectados, mesmo em ambientes comerciais.

Para mais informações, acesse a página do HUAWEI Wi-Fi AX3 no site oficial.