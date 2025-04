Teste do roteador TP-Link Archer AX10

A TP-Link é uma das maiores fornecedoras de produtos de rede para consumidores residenciais e pequenas e médias empresas e é a fornecedora número 1 do mundo de dispositivos Wi-Fi*, com produtos disponíveis em mais de 170 países para bilhões de clientes. Seus roteadores são muito conhecidos aqui no Brasil. O Guia do PC recebeu o roteador TP-Link Archer AX10, também conhecido como TP-Link AX1500. A seguir vamos ver como este equipamento se comportou nos testes.

Visão Geral

Tecnologia Wi-Fi 6 —O Archer AX10 vem equipado com a mais recente tecnologia sem fio, Wi-Fi 6, para velocidades mais rápidas, maior capacidade e menor congestionamento da rede.

—O Archer AX10 vem equipado com a mais recente tecnologia sem fio, Wi-Fi 6, para velocidades mais rápidas, maior capacidade e menor congestionamento da rede. Velocidades de próxima geração de 1.5 Gbps —O roteador dual band Archer AX10 atinge velocidades ainda mais rápidas de até 1.5 Gbps (1201 Mbps na banda de 5 GHz e 300 Mbps na banda de 2.4 GHz). †

—O roteador dual band Archer AX10 atinge velocidades ainda mais rápidas de até 1.5 Gbps (1201 Mbps na banda de 5 GHz e 300 Mbps na banda de 2.4 GHz). † Conecte dezenas de dispositivos —Mais conexões simultâneas e latência reduzida com OFDM e MU-MIMO.

—Mais conexões simultâneas e latência reduzida com OFDM e MU-MIMO. CPU com três núcleos —Resposta instantânea a toda a sua atividade de rede com uma CPU com três núcleos de 1.5 GHz.

—Resposta instantânea a toda a sua atividade de rede com uma CPU com três núcleos de 1.5 GHz. Ampla cobertura —Com 4 Antenas e a tecnologia Beamforming que concentra o sinal individualmente em cada cliente para uma melhor cobertura. †

—Com 4 Antenas e a tecnologia Beamforming que concentra o sinal individualmente em cada cliente para uma melhor cobertura. † Portas Gigabit —Aproveite ao máximo a velocidade de banda larga de até 1 Gbps.

—Aproveite ao máximo a velocidade de banda larga de até 1 Gbps. Fácil Configuração—Conclua a configuração em minutos com o aplicativo Tether.

Caixa e conteúdo

Nas imagens a seguir vemos a caixa do produto e o seu conteúdo:

O roteador em si é mostrado nas figuras abaixo:

Instalação e Configuração

A instalação é muito simples. Basta ligar o roteador na tomada usando o adaptador incluso e ligar o cabo de rede do seu fornecedor de Internet à entrada WAN do roteador. Finalmente basta apertar o botão de energia na parte traseira do roteador para que ele funcione.

Assim que os leds da parte frontal estiverem acesos o roteador está pronto para ser configurado. Basta acessar o endereço: http://192.168.0.1 através de qualquer navegador e entrar na tela de configuração do roteador.

É importante observar que o seu computador tem que estar conectado ao roteador. Se estiver usando um cabo de rede, utilize qualquer uma das portas do roteador (LAN1, …, LAN4). Senão, conecte-se à rede sem fio do roteador (tem nome TP-Link_…). Se pedir senha, aperte o botão WPS/Wi-fi na parte traseira do roteador. Se tudo estiver OK, deve aparecer uma tela assim:

A tela acima é utilizada para configurar a senha de acesso ao roteador. Não é a senha de Internet. É uma senha para que você possa acessar a página de configuração do roteador. Use uma senha segura e guarde em um local seguro (sugiro usar um gerenciador de senhas como o LastPass). Em seguida você terá acesso à tela de configuração do roteador. Mas, como foi a primeira vez que eu acessei, o roteador instalou uma atualização de firmware, como podemos ver na tela seguinte:

Logo após a atualização eu entrei na tela principal de configuração:

Para a maioria dos usuários, basta escolher a opção Wi-fi:

Na tela acima defina as senhas de Wi-fi para as redes de 2,4 GHz e 5 GHz. Depois é só salvar e começar a usar o roteador.

Uma dica é usar o APP de configuração Tether da TP-Link. Para acessá-lo é só apontar a câmera do celular pro QRcode que está na caixa do produto. No caso do Android cai nessa página:

Testes

Testei, basicamente, velocidade e alcance. As velocidades obtidas foram excelentes. Consegui alcançar downloads de 500 MBps e uploads de 250 Mbps em minha rede sem fio usando uma placa compatível com Wi-fi6. Ou seja, no meu caso, eu consegui atingir o limite de minha conexão usando conexão Wi-fi. Usando uma placa que não era compatível com o padrão Wi-fi6 de um notebook eu não atingi o limite, mas apenas no download. Isso, provavelmente, dev ser uma limitação da placa do notebook.

Em relação ao alcance, posso classificar como bom. Diria que em áreas de até 200 m2 , mesmo com paredes, o sinal Wi-fi deve ter boa potência. Já testei roteadores com sinal mais forte, mas eles tinham mais antenas e custavam bem mais.

Esse roteador é encontrado no mercado por preços que variam de R$ 700 a R$ 1000

Conclusões

O Roteador Archer é uma ótima opção para que quer atingir mais velocidades nas conexões wi-fi. Eu, definitivamente, recomendo o produto. Senti falta de uma porta USB no roteador que poderia ser utilizada para conectar impressoras, drives externos etc. Também seria interessante que ele permitisse uma configuração em “mesh” aumentando o alcance e a estabilidade do sinal sem fio.

Pontos positivos:

– Velocidade wi-fi / Suporte ao padrão Wi-fi6

– Portas LAN Gigabit

– Facilidade de configuração

O que pode ser melhorado:

– Falta de porta USB

– Compatibilidade com padrão Mesh

– Preço