HyperX lança headset wireless Cloud Flight S, com autonomia de bateria de até 30h e som surround 7.1 virtual

A HyperX traz ao Brasil o Cloud Flight S, headset wireless que oferece total liberdade para jogar com autonomia de bateria de até 30 horas¹ e certificação Qi para carregamento por indução eletromagnética².

Com transmissão a 2,4GHz, o lançamento oferece uma experiência de áudio imersiva a partir de drivers dinâmicos de 50mm, que proporcionam nitidez nos agudos, médios e graves, e com som surround 7.1 virtual³.

Suas conchas auriculares com design fechado rotacionam em até 90 graus e podem ser revestidas de plush ou couro sintético. A haste, com estrutura de aço, é ajustada por deslizamento. Para proporcionar máximo conforto, as conchas são de espuma de alta densidade com tecnologia Memory Foam que se molda às orelhas conforme o uso.

Compatível com PC, PS4 e PS4 PRO, o headset tem microfone removível, indicador LED para função mudo e controles intuitivos nas próprias conchas para ajuste de volume do jogo e chat, que também podem ser personalizados via software gratuito HyperX NGENUITY.

“Os gamers buscam periféricos de alta tecnologia que também ofereçam liberdade de movimentação e comunicação, o que explica o contínuo crescimento na procura por dispositivos wireless”, explica Paulo Vizaco, diretor regional da HyperX para a Amérca Latina. “O Cloud Flight S atende perfeitamente essa necessidade e é o primeiro headset da HyperX com certificação Qi. Ele faz par perfeito com HyperX ChargePlay Base, nossa base de carregamento Qi que também carrega qualquer outro dispositivo com a tecnologia, como smartphones e nosso mouse Pulsefire Dart”.

O headset HyperX Cloud Flight S chega ao mercado brasileiro na segunda quinzena de outubro com preço sugerido de R$1.399,90*. Para mais informações sobre a HyperX e seus produtos, visite http://www.hyperxgaming.com/br