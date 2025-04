Razer lança versões sem fio de alguns de seus periféricos mais icônicos

A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, acaba de lançar os periféricos sem fio Razer BlackShark V2 Pro, DeathAdder V2 Pro e BlackWidow V3 Pro, versões wireless de alguns de seus mais populares e avançados periféricos para games, que passam a oferecer total liberdade de movimento para os usuários. Com as novidades, os jogadores têm à disposição uma linha de produtos favoritos da comunidade sem o incômodo dos cabos e com a tecnologia wireless Razer HyperSpeed, que oferece conexão estável e veloz entre o periférico e o computador.

“Cada vez que lançamos um produto, muitos fãs nos pedem uma versão sem fio”, disse Alvin Cheung, vice-presidente sênior da unidade de negócios de periféricos da Razer. “Ao equipar três de nossos periféricos mais populares com a tecnologia líder de mercado Razer HyperSpeed Wireless, atendendemos ao apelo da comunidade por um conjunto de dispositivos de alta performance wireless para jogos que não compromete o desempenho da gameplay.”

A tecnologia HyperSpeed Wireless da Razer usa protocolos de dados otimizados e AFT (Adaptive Frequency Technology) para aumentar as velocidades de transmissão e estabilidade dos periféricos, oferecendo latência baixa de apenas 195 μs, 25% mais rápida do que de outras tecnologias sem fio. Já presente em mouses da marca, a Razer HyperSpeed vinha sendo testada ​​por jogadores de eSports de todo o mundo, e agora chega aos principais fones de ouvido para e-sports e teclado gamer da marca.

RAZER BLACKSHARK V2 PRO

O Razer BlackShark V2 Pro aprimora os já avançados recursos de áudio e microfone do recém-lançado Razer BlackShark V2 com uma nova estrutura de microfone e uma câmara de som adicional. Graças à tecnologia Razer HyperSpeed Wireless, o headset oferece aos usuários áudio imersivo durante as partidas com alcance de até 12 metros de alcance e bateria de até 24 horas de duração.

O headset Razer BlackShark V2 Pro usa os mesmos drivers Razer TriForce Titanium de 50mm lançados com o premiado Razer BlackShark V2. Agora, entretanto, tem uma câmara sonora adicional que oferece áudio de alta, media e baixa frequência com ajustes individuais para agudos mais nítidos, médios ricos e graves poderosos, deixando o som ainda mais claro e nítido para os jogadores. Já o o recurso THX Spatial Audio com perfis para jogos entrega áudio imersivo de 360 graus que dá real vantagem competitiva aos jogadores e torna o Razer BlackShark V2 Pro a melhor opção do mercado ente headsets para eSports.

Para transmissão de voz ultranítida, ideal em partidas em equipe, o Razer BlackShark V2 Pro tem um novo microfone supercardióide Razer HyperClear de 9,9 mm. Com isolamento de som aprimorado, o periférico bloqueia ruídos ambientes vindos de trás e das laterais, oferece sensibilidade aprimorada para frequências de resposta mais baixas e de melhor qualidade, e clareza na captação de voz.

Leve (320g) e resistente, o Razer BlackShark V2 Pro tem design de fone de ouvido fechado com almofadas revestidas em couro sintético para melhor cancelamento de ruído. Suas conchas auriculares têm espuma ultramacia para maior conforto e, assim como a haste de cabeça, utilizam FlowKnit, um tecido que reduz o suor e o calor nos pontos de contato.

Para mais informações sobre o Blackshark V2 Pro, clique aqui

Disponibilidade no Brasil: novembro

Preço sugerido no Brasil: R$1.999,00

RAZER DEATHADDER

Originalmente lançado em 2006 e com mais de 10 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, o DeathAdder é o mouse mais popular da Razer e tem a confiança de grandes atletas profissionais de e-sportes. Sua nova versão Razer DeathAdder V2 Pro mantém o formato ergonômica icônico da linha com a aguardada adição da tecnologia sem fio Razer HyperSpeed.

O DeathAdder V2 Pro pesa apenas 88g e tem três modos de conexão: via BlueTooth com autonomia de bateria de até 120 horas de duração, via Razer HyperSpeed Wireless com baixíssima latência e até 70 horas de bateria, e via cabo Razer Speedflex, que carrega o periférico enquanto o usuário segue jogando.

Os novos DeathAdder V2 Pro contam com a recém-atualizada segunda geração de switches ópticos para mouses da Razer, que oferecem cliques mais táteis e nítidos, diminuindo os riscos de acionamentos acidentais de comandos. Ultra-rápidos e confiáveis, os interruptores ópticos têm vida útil de 70 milhões de cliques, a maior do mercado.

Cada um dos oito botões programáveis do DeathAdder V2 Pro pode ser personalizado por meio do software gratuito Razer Synapse 3, com possibilidade de armazenamento de até 5 perfis na memória interna do periférico. O DeathAdder V2 Pro também pode ser carregado com o Razer Mouse Dock Chroma (vendido separadamente), tem sensor óptico Razer Focus+ de 20K DPI, alças laterais moldadas por injeção e grips laterais 100% de PTFE (politetrafluoretileno).

Para mais informações sobre o DeathAdder V2 Pro, clique aqui

Disponibilidade no Brasil: novembro

Preço sugerido no Brasil: R$1.299,00

RAZER BLACKWIDOW V3 PRO

O teclado para jogos BlackWidow V3 Pro amplia a mundialmente conhecida família BlackWidow e é o primeiro modelo sem fio da Razer. Equipado com a tecnologia Razer HyperSpeed Wireless, carrega todo o legado da família BlackWidow com uma configuração sem fios, bateria de até 200 horas de duração, switches mecânicos da Razer aprimorados e keycaps ABS Doubleshot.

Os switches mecânicos amarelos aprimorados do BlackWidow V3 Pro são os primeiros com caixa transparente que permite brilho mais intenso da retroiluminação RGB. Além disso, em sua nova versão, os switches Razer Yellow são silenciosos, com amortecedores de silicone em cada tecla, e têm vida útil de até 80 milhões de cliques. Já as keycaps Doubleshot ABS são extremamente resistentes ao desgaste por uso contínuo.

O BlackWidow V3 Pro tem ainda uma moldura de alumínio sólida e durável, teclas de mídia dedicadas com um teclado digital multifuncional e um descanso de pulso de plush para maior conforto em partidas de longa duração. Pode ser usado com três conexões: Razer HyperSpeed Wireless, cabo USB-C destacável ou emparelhado por Bluetooth com até 3 dispositivos

Para mais informações sobre o BlackWidow V3 Pro, clique aqui

Disponibilidade no Brasil: novembro

Preço sugerido no Brasil: R$2.599,00

Especificações técnicas:

RAZER BLACKSHARK V2 PRO

Fones de ouvido

• Frequência de resposta: 12 Hz – 28 kHz

• Impedância: 32 Ω 1 kHz

• Sensibilidade (1 kHz): 100dBSPL / mW, 1KHz

• Drivers: Driver Dinâmico Personalizado de 50mm

• Diâmetro da concha interna da orelha: 65 x 40 mm / 2,56 x 1,57 pol.

• Tipo de conexão: 2,4 GHz sem fio e 3,5 mm

• Vida útil da bateria: aproximadamente 24 horas

• Comprimento do cabo: 1,3 m

• Peso: 320g

• Almofadas auriculares ovais

• THX Spatial Audio

Microfone

• Frequência de resposta: 100 Hz – 10 kHz

• Relação sinal-ruído: ≥ 60 dB

• Sensibilidade (1 kHz): -42 ± 3 dB

• Padrão de captação: Unidirecional – Supercardióide

• Controles no fone de ouvido

• Função para aumentar e diminuir o volume

• Ativar/ desativar o som do microfone

Controles avançados de áudio e microfone via Razer Synapse 3

DEATHADDER V2 PRO

• 20.000 DPI + sensor óptico com precisão de resolução de 99,6%

• Até 650 polegadas por segundo (IPS)/ aceleração de 50G

• Personalização avançada de decolagem/ distância de pouso

• Switches ópticos para mouse da Razer com vida útil de 70M de cliques

• (7 + 1) botões programáveis ​​independentes

• Grips laterais 100% PTFE (0,8 mm de espessura)

• Design ergonômico para destros com alças laterais texturizadas.

• Roda de rolagem tátil para jogos

• Ajuste de sensibilidade instantâneo (estágios padrão: 400/800/1600/3200/6400 DPI)

• Memória on-board avançada (4 + 1 perfis)

• Habilitado ao Razer Synapse 3

• Razer Chroma RGB com 16,8 milhões

• Recurso de sincronização de cores entre dispositivos

• Cabo Speedflex de 8 m / 6 pés para carregamento e uso com fio

• Duração da bateria: aproximadamente 70 horas com Razer HyperSpeed wireless, 120 horas com BLE (Estimativas sem iluminação. A vida útil da bateria depende das configurações de uso)

• Tamanho aproximado: 127,0 mm (comprimento) x 61,7 mm (largura) x 42,7 mm (altura)

• Peso aproximado: 88 g (excluindo dongle)

SOBRE O BLACKWIDOW V3 PRO

• Tecnologia Razer HyperSpeed ​​Wireless

• Switches mecânicos Razer projetados para jogos

• Teclas com vida útil de 80 milhões de cliques

• Tipo de conexão: Razer HyperSpeed ​​(2,4 GHz) / Bluetooth / Com fio (USB-C)

• Vida útil da bateria: até 200 horas (RGB desligado)

• Dial digital multifuncional

• 4 botões de mídia dedicados

• Memória Híbrida on-board e em nuvem – até 5 perfis

• Habilitado ao Razer Synapse 3

• Função N-key rollover

• Teclas totalmente programáveis ​​com gravação de macro em tempo real

• Opção modo de jogo

• Ultrapolling de 1000 Hz

• Estrutura em alumínio