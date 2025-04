Uber lança nova opção de viagens em Maringá

A Uber está lançando em Maringá uma nova categoria de viagens com preço mais baixo para ser usada em horários alternativos. O Uber Promo chega como mais um serviço para ajudar a movimentar a cidade em momentos de baixa demanda, mantendo o mesmo conforto das viagens de sempre, e sem abrir mão das recomendações das autoridades de saúde no combate ao coronavírus.

A nova funcionalidade oferece a mesma qualidade e padrão de segurança de todas as modalidades de viagens da Uber. Para usar o Uber Promo não será necessário baixar um novo app, basta abrir o aplicativo da Uber já instalado no celular, em horários alternativos, e conferir a lista de opções. O horário de funcionamento não é fixo, acompanham a dinâmica de movimentação da cidade.

“Ao incentivar que as pessoas se desloquem em horários de menor movimento, queremos ajudar a população que precisa sair de casa a buscar horários alternativos e, assim, evitar aglomerações. De quebra, elas ainda economizam no valor das viagens”, afirma Silvia Penna, gerente de operações da Uber.

No app da Uber também já é possível solucionar outras questões diárias relacionadas à mobilidade e delivery, como o envio de documentos e pacotes pelo Uber Flash , a compra de refeições e itens de conveniência pelo Uber Eats, e compras de supermercado via Cornershop

Iniciativas durante a pandemia

Desde o começo da pandemia de Covid-19, a Uber tem desenvolvido uma série de ações de prevenção e combate à disseminação do vírus. Recentemente, a empresa anunciou a criação de ferramentas para usuários e motoristas confirmarem se adotaram as medidas de higiene antes de iniciar uma viagem – inclusive o uso obrigatório de proteção facial para motoristas e usuários durante as viagens – e o reconhecimento facial do uso de máscaras pelos usuários e pelos motoristas em viagens com a Uber no país.