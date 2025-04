Razer anuncia primeira edição da conferência digital RazerCon

A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, vai se reunir com sua comunidade global em uma conferência digital de dia inteiro, produzida pela própria marca junto com sua rede de parceiros de hardware e software. A RazerCon 2020 acontecerá a partir das 9h (horário de Brasilia) de 10 de outubro e terá transmissão ao vivo pelos perfis da Razer no Twitch, Facebook, YouTube e Twitter.

A RazerCon terá uma série de atrações, desde revelações exclusivas de produtos Razer até previews de jogos ainda não lançados. A conferência digital terminará com um show on-line com apresentações de artistas de EDM (Eletronic Dance Music) e metal.

Entre as atrações da RazerCon 2020 estão:

• Palestra em realidade mista com o CEO da Razer, Min-Liang Tan.

• Primeira interação global com iluminaçãoRGB reativa em transmissões ao vivo.

• Painéis comandados por gerentes de produto da Razer para apresentar e revelar produtos, além de debater conceitos de design e novas tecnologia.

• Demonstrações de conteúdo exclusivo de vários estúdios de jogos, como Romero Games, Perfect World, Paradox Interactive e parceiros de tecnologia como Intel, NVIDIA e Western Digital.

• Participações exclusivas de celebridades do mundo gamer, como sessões de meet & greet de CloakZy e CourageJD, um painel RazerStreamer com PaladinAmber e muitos mais.

• Shows de grandes artistas de EDM e bandas de metal.

Na conferência, o público será convidado a interagir e participar de concursos e ganhar prêmios, como um Razer Blade 15, hardware de parceiros da Razer, itens in-game de vários jogos e keys para games completos dos estúdios participantes.

“Temos uma comunidade apaixonada que nos acompanha há muitos anos, e o objetivo é oferecer um grande encontro para os fãs da Razer e demais jogadores”, disse Min-Liang Tan. “2020 tem sido um ano desafiador para todos ao redor do mundo, com enormes limitações para eventos físicos. Vemos a RazerCon como uma oportunidade para celebrar os jogos e a comunidade da Razer, ao mesmo tempo que definimos um novo padrão para eventos online.”

Palestra em realidade mista com o CEO da Razer, Min-Liang Tan, direto de Singapura

Na RazerCon 2020, o cofundador e CEO da Razer, Min-Liang Tan, apresentará os novos produtos e serviços da Razer em um ambiente virtual montado em Singapura, de onde pode ser visto seu icônico skyline. Este pano de fundo ganhará vida por meio de uma tecnologia de realidade mista imersiva, que incorpora efeitos de realidade aumentada em tempo real junto com composições montadas com fotografias e vídeos ao vivo, tudo isso durante a transmissão.

A primeira livestream RGB reativa do mundo

Os participantes da RazerCon experimentarão o primeiro evento transmitido ao vivo com a iluminação Razer Chroma RGB (patenteada), sistema de iluminação RGB da Razer capaz de criar efeitos de luz infinitos com mais de 16,8 milhões de cores. Para que isso aconteça, todos que estiverem na live serão convidados a ligar seus equipamentos Razer e habilitá-los para sincronização com as músicas das apresentações de artistas de EDM e metal.

Demonstrações exclusivas dos times de produtos da Razer e de parceiros globais de jogos e tecnologia

Além de acompanharem de perto os melhores e mais recentes produtos Razer e as inovações reveladas em primeira mão na RazerCon, os espectadores terão acesso a previews exclusivos de jogos como Empire of Sin, da Romero Games, Torchlight III, da Echtra Games e Perfect World Entertainment, e da adaptação cinematográfica de Mutant Year Zero, dirigido por Hasraf ‘HaZ’ Dulull.

Os participantes também podem esperar novos conteúdos de muitos outros parceiros, como Intel, Microsoft, NVIDIA, Western Digital WD_BLACK, ASRock, Paradox Interactive, Capcom e outros.