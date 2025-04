Outubro é mês de nova onda de cursos gratuitos e online do Samsung Ocean

Ocorrerá ao longo de todo o mês de outubro a sétima onda de cursos gratuitos e online do Samsung Ocean, programa de inovação e capacitação tecnológica da Samsung Brasil. Entre os dias 1 e 30, está prevista uma série de 44 atividades. As inscrições podem ser feitas pelo site http://www.oceanbrasil.com ou via aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store. Já estão abertas as inscrições para atividades que serão realizadas até o dia 15. A partir do dia 13, será possível se inscrever para acompanhar os conteúdos da segunda quinzena de outubro.

A Samsung se adaptou à nova realidade adotando as ondas de cursos à distância para o Ocean. Até abril, as aulas eram presenciais, nas sedes do Samsung Ocean de Manaus e São Paulo. Desde então, com o formato remoto, foram unificados os conteúdos regionais, ampliando a oferta para todo o território brasileiro.

Um dos principais focos em outubro é Python, linguagem de programação que virou tendência no Brasil e, por isso, será tema de 13 atividades no mês. Também serão ministrados oito trabalhos no sistema operacional Android, com atenção especial ainda para Bixby (assistente virtual criada pela Samsung e disponível em dispositivos como smartphones), Internet das Coisas, Jogos Digitais, o sistema operacional Tizen, UX (focado na experiência do usuário), entre outros.

“O Samsung Ocean reforça sua missão de capacitar profissionais mantendo um olhar atualizado para as demandas do mercado de trabalho. Python é uma tendência mundial e, por isso, será bastante trabalhado nesta sétima onda ao lado de tecnologias desenvolvidas pela própria Samsung. Inovação está no DNA da companhia e, assim, iniciamos mais um mês dando ferramentas para que estudantes e professores criem ou aprimorem ideias”, disse Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

O cronograma da sexta onda está disponível abaixo. Os cursos são ministrados por professores da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e parceiros, e dão direito a certificados de participação.

Confira a programação dos cursos e atividades confirmados, no horário de Brasília:

1/10

17h – Palestra: Introdução ao Tizen

2/10

14h – Desenvolvimento Ágil – DevOps Docker

18h – Palestra: Tópicos de UX para Realidade Virtual

5/10

14h – Android: GPS com Google Maps

17h – Realidade Aumentada: Laboratório com Unity e AR Foundation

20h – Workshop de Contratos

6/10

18h – Palestra: Tópicos de UX para IoT

7/10

14h – Android: WebServices com Retrofit e Imagens com Glide

18h30 – Android: Listas com RecyclerView e Multithread

8/10

17h – Oficina: Tizen: Ferramenta e Ambiente de Desenvolvimento

18h30 – Android: Banco de Dados com Android Room

9/10

14h – Desenvolvimento Ágil: DevOps GIT

17h – Jogos Digitais: Introdução

13/10

11h – Oficina: Modelagem 3D para Jogos PARTE 1

15h – Web Scraping com Python PARTE 1

18h – Tópicos de UX para IA: Experiências Ominicanal

14/10

11h – Oficina: Modelagem 3D para Jogos. PARTE 2

15h – Web Scraping com Python TIRA DÚVIDAS

17h – Oficina: Tizen: Desenvolvimento de aplicação para ambiente Tizen

15/10

11h – Oficina: Modelagem 3D para Jogos. PARTE 3

15h – Web Scraping com Python PARTE 2

16/10

14h – Linguagem Python: conhecendo a linguagem

19/10

13h – Android: Push Notification com Firebase

16h – Curso: Desenvolvimento de Aplicação de Voz no Bixby Studio TIRA DÚVIDAS

20/10

13h – Introdução ao Frontend Web com React

16h – Palestra: Assistente Virtual de Voz em Bixby – Trazendo Inteligência à Interface

19h – Introdução ao Deep Learning com Python e Keras PARTE 1

21/10

13h – Laboratório de Frontend Web com React

16h – Curso: Desenvolvimento de Aplicação de Voz no Bixby Studio

19h – Introdução ao Deep Learning com Python e Keras TIRA DÚVIDAS

22/10

13h – Introdução ao Backend com NodeJs e Express

16h – Curso de Manipulação e Análise de Dados com Pandas e Python

19h – Introdução ao Deep Learning com Python e Keras PARTE 02

23/10

14h – Linguagem Python: avançando na linguagem

26/10

14h – Laboratório de IoT com Raspberry Pi

19h – Ciência de Dados: Visualização de Dados com Python PARTE 1 – Ambientação

27/10

14h – Laboratório de Backend com NodeJs e Express

18h – Laboratório de Banco de Dados com MongoDB

28/10

14h – Laboratório de IoT em Cloud

19h – Ciência de Dados: Visualização de Dados com Python PARTE 2

29/10

14h – Integrando os serviços de backend na nuvem

30/10

14h – Programando para web com Python, CSS e HTML

19h – Ciência de Dados: Visualização de Dados com Python PARTE 3