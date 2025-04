Samsung inicia fabricação de fones de ouvido sem fio pela primeira vez no Brasil

A Samsung anuncia o início da fabricação de fones de ouvido sem fio no Brasil pela primeira vez. Lançados em março deste ano e parte do Ecossistema Galaxy, os Galaxy Buds+ serão produzidos na fábrica de Manaus, no Amazonas, a partir de hoje.

“Esse movimento reforça o nosso compromisso com o mercado brasileiro. Ao longo de 2020, trabalhamos intensamente para que o país pudesse receber o que a Samsung faz de melhor ao redor do mundo, não só disponibilizando os produtos para o consumidor, mas também possibilitando a fabricação local desses dispositivos como mais uma forma de estreitar nossos laços com o Brasil. Vamos seguir atentos e dedicados a gerar mais oportunidades como essa”, destacou Antonio Quintas, vice-presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Com o início da produção dos Galaxy Buds+ – nas opções Branco, Preto e Azul -, a Samsung aumenta a lista de wearables que estão sendo fabricados no Brasil. No fim de setembro, esse catálogo passou a contar com o novo Galaxy Watch3 e já possuía, desde junho , dispositivos como os Galaxy Watch Active2, o Galaxy Active e o Galaxy Fit E (preto e branco).

Os Galaxy Buds+ foram lançados em março, acompanhados da chegada do smartphone Galaxy S20. Eles oferecem som de alta definição com tecnologia AKG, clareza de áudio em chamadas e bateria com duração de até 11h para uma única carga, além de mais 11h com uma carga rápida direto no estojo¹.

Outro destaque dos Galaxy Buds+ é a possibilidade de personalizar toques, permitindo que os usuários mantenham o controle mesmo sem o smartphone em mãos. Um único toque pode, por exemplo, reproduzir ou pausar uma música, enquanto um toque duplo é capaz de pular para a próxima faixa ou atender uma ligação.

¹A duração média da bateria do Galaxy Buds+ sem carregamento é de até 11 horas, com base no uso típico. O estojo fornece até 11 horas de duração da bateria para o Galaxy Buds+ quando o Galaxy Buds+ é armazenado e carregado entre o uso. A duração da bateria é variável.