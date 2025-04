ASUS lança plataforma MyASUS para facilitar integração entre notebooks e smartphones

A ASUS acaba de lançar o MyASUS, aplicativo que permite a comunicação e integração entre notebooks da marca e smartphones, facilitando a transferência de arquivos. Para os novos modelos da linha VivoBook, ZenBook ou ROG, o MyASUS já vem instalado e, para os demais PCs, o download gratuito está disponível na Microsoft Store. O aplicativo também pode ser encontrado na Play Store e App Store.

O MyASUS é capaz de diagnosticar e solucionar vários problemas, baixar ou atualizar softwares e drivers e, ainda, trazer recursos que ajudam o usuário a conectar seus dispositivos a longa distância: fazer e receber chamadas por meio do computador, podendo, ainda, acessar a agenda de contatos; projetar a tela do smartphone para o notebook e vice-versa, de forma a permitir que notificações do celular também apareçam no PC; utilizar o smartphone como uma tela secundária, para trabalhar com os dois aparelhos, ao mesmo tempo; compartilhar arquivos entre os dispositivos móveis; e, também, acessar documentos de forma remota.

Veja mais informações em https://www.asus.com/br/asus-Software/

O aplicativo tem o objetivo de facilitar a vida do usuário ao fazer os ajustes mais técnicos do computador, de forma simples e rápida, com quatro funções principais:

Diagnóstico de Sistema

Com base em oito cenários de erro comuns, o Diagnóstico de Sistema fará, automaticamente, uma verificação completa no notebook, certificando-se de que todo o hardware, incluindo memória, Wi-Fi, Bluetooth®, HDD e bateria, esteja em boas condições. Este processo ajuda o usuário a tomar medidas antecipadas, se um problema for identificado, economizando tempo com o atendimento ao cliente e evitando visitas técnicas.

Configuração de Hardware

Por meio da Configuração de Hardware do MyASUS, o usuário pode fazer correções operacionais básicas como: mudar o modo de carregamento da bateria; configurar o funcionamento ventoinha do computador, para torná-lo mais rápido ou mais lento; ter acesso ao Splendid, que melhora a cor da tela; ativar o Tru2Life (para a plataforma Intel), que otimiza nitidez e brilho; bloqueio de teclas de função (que trava a tecla função); e configurar o Wi-Fi inteligente.

Link to MyASUS

Essa função oferece várias soluções para conectar o notebook com o smartphone, como espelhar a tela do celular ou transferir arquivos, acessar documentos que estão no computador, mesmo em modo de espera, gerar códigos QR para compartilhar arquivos com mais pessoas e, até, fazer chamadas do computador.

Consulte os modelos disponíveis no link: https://www.asus.com/br/asus-Software/