Western Digital expande portfólio WD_BLACK e redefine a experiência gamer da próxima geração

A Western Digital Corp. quer ajudar os gamers a melhorar e adaptar seus equipamentos ao cenário em evolução dos jogos eletrônicos, impulsionado pela chegada da próxima geração de jogos, com o lançamento de três novas soluções de armazenamento WD_BLACK. Entre as novidades estão a primeira unidade de estado sólido (SSD) NVMe com tecnologia PCIe® Gen4 da marca, um SSD PCIe Gen3 x8 para expansão de armazenamento que aceita instalação de sistema operacional e boot* e um armazenamento externo SSD NVMe para gamers equipado com Thunderbolt 3, cada um oferecendo opções de iluminação RGB.

“Conforme desenvolvedores de jogos trabalham em criar títulos imersivos que requerem melhor performance, consumidores precisam se equipar com as melhores ferramentas para acompanhar essa evolução”, diz Jim Welsh, vice-presidente sênior de Consumer Solutions da Western Digital. “Soluções de armazenamento inovadoras e de alta performance são essenciais para acompanhar esse cenário em constante mudança. Os mais novos produtos WD_BLACK foram especialmente desenvolvidos para permitir que os gamers atendam aos padrões cada vez mais altos dos jogos e plataformas futuras. Nós otimizamos estes produtos para não apenas fornecer maior armazenamento para eles, mas para elevar a experiência de jogo como um todo.”

O mais recente portfólio para jogos da WD_BLACK inclui:

SSD NVMe WD_BLACK SN850 – Desenvolvido para oferecer desempenho sem precedentes da tecnologia PCIe Gen4, este produto vai entregar rápidas velocidades de leitura/escrita de até 7.000/5.300 MB/s¹ (modelo de 1TB). Construído com o controlador WD_BLACK G2 e otimizado para sessões de jogos do mais alto nível e intensidade (não se destina a ambientes NAS ou servidores), o SSD NVMe WD_BLACK SN850 ajudará os gamers a alcançarem um nível de performance supremo em seus PCs. Ele reduz o tempo de carregamento de jogos e transfere arquivos mais rápido que seu antecessor, usando uma nova tecnologia de cache. Além da alta performance, o SSD NVMe WD_BLACK SN850 também entrega uma menor taxa de rejeição de comandos de input e output (I/O) em relação ao modelo anterior, permitindo que jogadores e usuários regulares tenham uma experiência mais suave ao carregar aplicações. E para dar os toques finais em estética e customização, haverá um modelo com dissipador de calor e iluminação RGB opcional que reduz a ocorrência de controle térmico. O SSD NVMe WD_BLACK SN850 sem dissipador de calor estará disponível em modelos de 500GB, 1TB e 2TB de capacidade², com valor sugerido pelo fabricante começando em US$ 129,99.

Add-in-Card SSD NVMe WD_BLACK AN1500 – Para gamers que buscam desempenho de próxima geração em seus computadores atuais, este SSD PCIe Gen3 x8 para expansão de armazenamento de fácil instalação e que permite instalação de sistema operacional e boot* é uma das soluções mais rápidas do mercado. Equipado com dois SSDs internos em RAID 0 e tecnologia PCIe Gen3 x8, os jogadores poderão experimentar velocidades de leitura de até 6.500 MB/s¹ e até 4.100 MB/s¹ de escrita (modelos de 2TB e 4TB), proporcionando jogabilidade extremamente veloz para que passem menos tempo esperando e mais tempo dentro do jogo. A iluminação RGB personalizável (apenas Windows®) complementa seu PC atual, enquanto um dissipador de calor integrado combate o controle térmico para ajudar a manter desempenho máximo. O add-in-card SSD NVMe WD_BLACK AN1500 está disponível com capacidades² de 1TB, 2TB e 4TB, com valor sugerido pelo fabricante começando em US$ 299,99.

SSD NVMe WD_BLACK D50 Game Dock – Este armazenamento externo para gamers compacto, de alta performance e com dissipador de calor transforma laptops compatíveis com Thunderbolt 3 em estações de jogos integradas e imersivas. Uma solução ideal para jogadores que querem deixar suas máquinas mais rápidas, esta unidade oferece velocidades ultrarrápidas com tecnologia NVMe, maior capacidade para jogos e várias portas para acessórios – tudo alimentado por um único cabo Thunderbolt 3. O SSD NVMe WD_BLACK D50 Game Dock também oferece iluminação RGB personalizável, controlada pelo WD_BLACK Dashboard (apenas Windows®). O SSD NVMe WD_BLACK D50 Game Dock está disponível com 1TB de capacidade² e valor sugerido pelo fabricante de US$ 499,99. Há também a opção que não é SSD, o WD_BLACK D50 Game Dock, que está disponível para compra pelo valor sugerido de US$ 319,99.



• O modelo padrão e sem dissipador de calor do SSD NVMe WD_BLACK SN850 está previsto para chegar ao mercado antes do fim de outubro de 2020. Já o SSD NVMe WD_BLACK SN850 com dissipador de calor deve estar disponível para compras no primeiro trimestre de 2021. Disponibilidade• O modelo padrão e sem dissipador de calor do SSD NVMe WD_BLACK SN850 está previsto para chegar ao mercado antes do fim de outubro de 2020. Já o SSD NVMe WD_BLACK SN850 com dissipador de calor deve estar disponível para compras no primeiro trimestre de 2021. • O cartão de expansão SSD NVMe WD_BLACK AN1500 já está disponível para compra em varejistas, e-tailers, revendedores e integradores de sistemas selecionados, bem como na loja da Western Digital. • O WD_BLACK D50 Game Dock e SSD NVMe WD_BLACK D50 Game Dock já estão disponíveis para pré-venda em varejistas, e-tailers, revendedores e integradores de sistemas selecionados, bem como na loja da Western Digital.

Os produtos estarão disponíveis à partir de novembro no Brasil. Para mais informações sobre disponibilidade, acompanhe as novidades no nosso Instagram @WD_BLACK_brasil.

Conecte-se ao Evento Digital WD_BLACK às 17h desta quinta-feira para conhecer melhor estes novos produtos. Para acompanhar a transmissão e para mais informações sobre o portfólio completo WD_BLACK, visite www.WDBLACK.com.

Sobre a Western Digital

A Western Digital cria ambientes para prosperar os dados. Como líder em infraestrutura de dados, a empresa está impulsionando a inovação necessária para ajudar os clientes a capturar, preservar, acessar e transformar uma diversidade cada vez maior de dados. Em todos os lugares, desde os data centers avançados até os sensores móveis e os dispositivos pessoais, nossas soluções líderes do setor oferecem as possibilidades de dados. As soluções centradas em dados da Western Digital são compostas pelas marcas Western Digital®, G-Technology ™, SanDisk® e WD®.

*Depende do barramento PCIe do computador do usuário. ¹Conforme usado para taxa de transferência, 1 MB/s = 1 milhão de bytes por segundo. IOPS = Input/Output de Operações por Segundo. Baseado em testes internos; desempenho pode variar dependendo do dispositivo host, condições de uso, capacidade da unidade e outros fatores. ²Conforme usado para capacidade de armazenamento, 1GB = 1 trilhão de bytes. Capacidade real do usuário pode ser menos dependendo do ambiente operacional. ³Baseado em testes internos utilizando o software PCMark10 para comparar os SSDs NVMe WD_BLACK SN750 de 1TB e WD_BLACK SN850 de 1TB.