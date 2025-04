Positivo lança celular com 128 GB de armazenamento

“O grande diferencial do Positivo Q20 é a capacidade de armazenamento, superior a qualquer outro concorrente nessa faixa de preço, os quais costumam ter entre 32 e 64 GB”, afirma Cristiano Freitas, diretor de Negócios de Mobilidade da Positivo Tecnologia. “Consideramos também a experiência do usuário nas mais diversas tarefas do dia a dia, garantindo fluidez e performance devido ao processador Octa-core e os 4 GB de memória RAM”, diz. Segundo Cristiano, o Positivo Q20 é o primeiro produto da marca lançado com triple câmera, tendo a principal delas com resolução de 13 MP. A secundária, de 2 MP, atua como um sensor de profundidade e desfoca o fundo da imagem no modo bokeh. Já a terceira câmera tem 5 MP e possui uma lente ultrawide com ângulo de captura de 120°, possibilitando enquadrar mais pessoas, paisagens e objetos nas fotos. Além disso, a câmera frontal é de 8 MP, que permite o desbloqueio do aparelho via reconhecimento facial. Também é possível liberar o aparelho através do leitor de impressão digital na traseira do Q20.

Moderno, o novo Positivo Q20 possui tela de 6.1″ HD+ IPS com bordas finas, permitindo um ótimo aproveitamento de tela, também graças à câmera no notch em formato de gota. Seguindo a tendência de design dos aparelhos premium, o Q20 possui um elegante acabamento em vidro na parte de trás, laterais cromadas e duas opções de cores: Midnight Blue, um azul profundo com efeito de luz e sombra, e Pearl White, a versão branca com efeito perolado. A Positivo optou por também seguir esta tendência na impressão da sua logo, que fica posicionada na lateral do aparelho, na vertical.