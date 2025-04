Intelbras realiza evento on-line com conteúdo exclusivo para provedores de Internet

A Intelbras, indústria brasileira desenvolvedora de soluções tecnológicas, inova mais uma vez e realiza o Imersão ISP. O evento on-line, que terá tradução em libras, tem início no dia 15, e irá apresentar aos Provedores de Internet brasileiros sugestões de ações e de ideias que agregam valor aos seus negócios, além dos lançamentos de produtos e soluções da Intelbras para o setor e temas de importância para o mercado de ISPs. A ação, que é gratuita e acontecerá ao vivo no canal do YouTube da empresa, também ocorrerá nos dias 22 e 29 de outubro e 05 novembro.

“A Intelbras se orgulha de ser uma empresa que sempre está em contato com seus clientes, sejam eles corporativos, como os ISPs, ou o consumidor final. No último evento on-line realizamos uma pesquisa com provedores de todo o País sobre quais temas e tópicos eles gostariam de saber mais e quais assuntos gostariam de assistir com especialistas de mercado. Como de costume, ouvimos nossos clientes e, com base nos retornos que tivemos, desenvolvemos o Imersão ISP, um evento exclusivo para provedores ISPs com assuntos pertinentes e relacionados a esse universo”, afirma Amilcar Scheffer, diretor da unidade de Redes da Intelbras.

O primeiro dia do Imersão ISP (15/10), que será apresentado pelo jornalista Pedro Paulo Moreira, contará com a participação de especialistas de mercado, como Droander Martins, empreendedor e CEO da Vispe Capital e da IPv7 Soluções Inteligentes, Tiago Buenaño, influenciador digital e empreendedor na área de Telecom, e Fabiano Vergani, CEO da Bitcom. Os profissionais conversarão ao vivo com o público sobre assuntos diversos, como estratégias de crescimento escalável para provedores de Internet, ações de marketing para atrair e fidelizar clientes e como se tornar um ISP multisserviços. O evento acabará com uma sessão de happy hour com música ao vivo, sendo que os participantes terão a oportunidade de networking.

Nos dias 22 e 29 de outubro e 05 de novembro, além das palestras e painéis de discussão sobre temas relacionados ao universo dos provedores, a Intelbras abrirá horários para consultorias técnicas gratuitas com especialista do ITEC – Centro de Captação em Tecnologia da Intelbras.

“O slogan da Intelbras é sempre próxima e são ações como essas que demonstram o contínuo comprometimento com nossos parceiros. O Imersão ISP trará assuntos atuais e pertinentes ao universo dos nossos ISPs e tenho certeza que os participantes ficarão muito satisfeitos com as palestras, entrevistas e com as conversas que abordaremos no evento”, finaliza Amilcar.

Serviço: Imersão ISPs

Data: 15, 22 e 29 de outubro e 05 de novembro

Horário: a partir das 19h no canal do Youtube da Intelbras

Inscrições: gratuitas no link http://bit.ly/30ECr60