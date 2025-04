Herman Miller lança versão gamer da tecnológica cadeira Sayl

A Herman miller anuncia mais um lançamento da sua edição especial para jogos, a cadeira Sayl. A peça, ergonomicamente projetada para proporcionar o desempenho e conforto ideais, agora é apresentada em seis novas opções de cores expressivas, convidando os jogadores a jogarem com estilo. Com várias configurações ajustáveis e uma estrutura embasada cientificamente, Sayl equilibra o suporte com a liberdade de movimento do jogador.

A cadeira Sayl Gaming Edition oferece um design elegante, suporte flexível e valor excepcional que atende às necessidades dos jogadores que mudam de postura e posições ao longo do dia. Originalmente projetada por Yves Béhar, que foi inspirado pela engenharia arquitetônica de pontes suspensas, a parte traseira 3D Intelligent da Sayl apresenta fios de elastômero que são esticados para fornecer a maior tensão em pontos onde o suporte é necessário e o mínimo de tensão em áreas que permitem amplitude de movimento.

“Com o poder de mover-se com você, a Sayl potencializa os pontos fortes de um jogador ao mesmo tempo em que oferece suporte flexível e conforto com impactos positivos a longo prazo”, disse Jon Campbell, Diretor de Jogos da Herman Miller. “É a opção perfeita para jogadores ativos que não conseguem ficar parados.”

A cadeira pode ser ajustada de diversas formas, esteja o jogador inclinado para a frente ou fazendo uma pausa para descansar reclinado. Possui altura e largura de braço, bem como profundidade e altura do assento ajustáveis, aliviando a pressão nas pernas e permitindo que o assento trabalhe em harmonia com o encosto. Com o simples giro de um botão, os jogadores também podem controlar a inclinação para frente de Sayl.

O design desmaterializado da cadeira fornece suporte sacral PostureFit passivo, permitindo que a coluna mantenha sua forma natural em “S” e capacitando o corpo a manter uma postura forte com menos fadiga. A almofada de assento com contornos apresenta uma mistura de moldagem por injeção e espuma para fornecer conforto fácil, mesmo quando joga por longos períodos de tempo.

Disponível em preto, vermelho, verde, roxo, azul e branco, a cadeira Sayl Special Gaming Edition oferece várias opções de cores vibrantes para se adequar ao estilo pessoal de cada jogador. As peças estão disponíveis por R$ 6.720,00 em https://www.hermanmiller.com/pt_br/products/gaming/.