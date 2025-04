TP-Link lança consultor virtual para apoiar pequenas e médias empresas

TP-Link , líder global em produtos e soluções para de redes residenciais e negócios, apresenta seu consultor virtual que, em poucos cliques, oferece a solução completa para a implantação de redes para pequenas e médias empresas.

Apoiando a retomada econômica do setor de PMEs nesse momento, a fabricante global desenvolveu uma ferramenta prática e totalmente intuitiva que oferece aos seus clientes a solução mais adequada para a execução de um projeto de rede. Em cerca de 10 minutos é possível ter acesso a um planejamento totalmente customizado, de acordo com o perfil de cada negócio.

Nelson Ito, Diretor de Novos Negócios SMB & ISP, afirma que a ferramenta virtual foi pensada com o objetivo de entregar projetos personalizados, de acordo com a necessidade de cada estabelecimento comercial, além de ofertar mais velocidade e qualidade no atendimento às PMEs.

Pesquisas apontam que o segmento está se reinventando para atrair mais clientes e se recuperar dos resultados dos últimos meses de pandemia. A oferta de Wi-Fi de qualidade foi apontada como um dos principais recursos para atrair os consumidores, principalmente para o setor de turismo como hotéis, bares e restaurantes. Muitos donos perceberam que, com a flexibilização da quarentena, as pessoas estão voltando a viajar, principalmente dentro do Brasil. Já para os bares e restaurantes, percebe-se uma necessidade ainda maior de conexões Wi-Fi de alto desempenho, uma vez que cardápios, meios de pagamento e sistemas de delivery são essencialmente operados via internet.

“Diante do dinamismo do cenário e da alta busca por projetos de melhorias ou implantação de novas redes, o Consultor de Implantação de Redes foi a solução que a TP-Link encontrou para entregar, em tempo recorde, um projeto personalizado para cada negócio” enfatiza Ito. A ferramenta possibilita escolher o perfil de aplicação mais adequado para cada empresa, como Hotéis, Supermercados, Lojas, Restaurantes, Bares, Escritórios, Hospitais, Instituições de ensino, entre outras possibilidades. Em seis etapas o usuário recebe o mapa e as necessidades para sua rede corporativa ou residencial (em se tratando de provedores de internet) com o detalhamento completo de quais equipamentos e demais estruturas necessárias.

“Esse formato de autosserviço é um forte aliado na fase de concepção e dimensionamento de uma rede corporativa, principalmente para otimizar recursos financeiros, tempo e, também, para evitar falhas na elaboração do projeto que podem acarretar problemas e transtornos futuros. Queremos oferecer essa consultoria para ajudar as pequenas e médias empresas que, mais do que nunca, precisam de um suporte ágil e totalmente focado para suas especificidades”, finaliza o Diretor.