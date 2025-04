The Sero é a TV disruptiva da Samsung para os apaixonados por conexão e design

A The Sero é a TV mais inovadora e disruptiva que a Samsung já criou. Isso passa, obviamente, pelo fato de ser a única do mercado a girar automaticamente para a vertical e gerar a maior integração já vista entre televisão e smartphone. Mas o poder da The Sero também pode ser representado por seu visual único. Ela é a TV ideal para os apaixonados por design e a Samsung pode provar com a lista abaixo!

Prêmios internacionais

Em fevereiro de 2020, a Samsung recebeu 61 prêmios durante a International Forum (iF) Design Award. Entre essas conquistas estava um troféu de ouro, a maior das premiações do evento, para a The Sero. A TV foi escolhida na categoria “Produtos” por apresentar um design moderno e elegante, capaz de combinar sozinha com qualquer tipo de ambiente. Além disso, na edição deste ano da CES, maior feira de tecnologia do mundo, a The Sero faturou o título de “Melhor Inovação” na categoria “Video Displays”.

Modo Retrato e Modo Ambiente 3.0¹

Há formas de deixar a The Sero ainda mais bonita mesmo quando desligada. Com o exclusivo Modo Retrato acionado, ela oferece lindos conteúdos para serem usados na tela vertical substituindo a tela preta. Ao todo, são cinco categorias: relógio, mural de fotos, decoração, pôster e sound wall, que combina o fundo da tela com as batidas que estão sendo reproduzidas via seu aplicativo de música preferido. É possível ainda usar o já conhecido Modo Ambiente 3.0 com a TV desligada na horizontal. São 102 conteúdos especiais para combinar a The Sero com o espaço, além da possibilidade de reproduzir a textura da parede na tela.

Base acoplada e traseira com acabamento premium

Cada cantinho da The Sero reflete o trabalho cuidadoso da Samsung para criar um produto completamente inovador e que atraia os consumidores atentos ao design dos produtos. A The Sero foi feita para ser como um móvel, para ser parte integrante da decoração dos ambientes. Assim, foi desenvolvida a base acoplada em azul marinho, que abriga os 4.1 falantes com 60W RMS de potência, e até mesmo a traseira da TV recebeu acabamento especial.