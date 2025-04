Samsung lança campanha “Faça vídeos em 8K. Assista em 8K”

O universo 8K está se expandindo e tem a Samsung como pioneira da tecnologia no Brasil e no mundo. Para celebrar esse marco histórico de inovação, a empresa criou uma ação global, localizada no Brasil pela Cheil, unindo o que há de melhor em TVs e smartphones na campanha digital “Faça vídeos em 8K. Assista em 8K”.

Até 13 de novembro, a Samsung vai oferecer condições especiais para compras combinadas dos smartphones Galaxy S20 e das TVs QLED 8K em sua loja virtual . São três combos disponíveis, todos compostos por produtos premium, que se destacam pela performance, pela conectividade e pelo design requintado.

Além da criação dos combos na loja online, a Samsung preparou um vídeo mostrando todo o poder do Galaxy S20 para registrar os momentos mais incríveis da vida em resolução 8K e a força das TVs QLED 8K para reproduzir essas memórias a qualquer momento, na melhor e mais alta qualidade de imagem disponível no mercado.

“Estamos vivendo em uma nova era para a produção e o consumo de produtos audiovisuais e a Samsung mais uma vez mostra seu potencial para antecipar tendências e melhor atender aos desejos dos consumidores. A resolução 8K vai se estabelecendo no mercado de entretenimento e, orgulhosamente, já podemos oferecer dispositivos poderosos para captar e reproduzir imagens com a mais alta qualidade já vista”, destaca Gustavo Assunção, Vice-Presidente da Divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Conheça mais sobre os produtos da campanha “Faça vídeos em 8K. Assista em 8K”

• QLED 8K Q800T

Com um design elegante e uma base que parece deixar a TV flutuando na sala, a QLED 8K Q800T dispõe de um design sem limites, para você ver a imagem e nada mais, e um visual livre de cabos. O modelo tem a certificação da 8K Association1 e não deixa nenhum detalhe passar despercebido, seja pelos contornos mais nítidos e maior nível de profundidade, pela sua resolução 8K2 ou com o painel de Pontos Quânticos, que garantem 100% do volume de cor. O contraste perfeito é obtido graças à tecnologia Direct Full Array 24×3 e as imagens ficam mais realistas e brilhantes graças ao HDR10+, que chega a atingir picos de inéditos 2.000 NITs. A Samsung também inovou na qualidade de som com a Q800T: a tecnologia de Som em Movimento faz com que o consumidor tenha uma experiência sonora cinematográfica com alto-falantes espalhados pela tela, que acompanham a dinâmica e o movimento dos objetos nas cenas, como se você estivesse no meio da ação. E, por fim, a Q800T apresenta um nível elevado de conectividade com a presença dos múltiplos assistentes pessoais, como Bixby em português e Alexa4. • Galaxy S20 e Galaxy S20+