Kaspersky lança edição especial para gamers

A Kaspersky acaba de lançar o Kaspersky Security Cloud Gamer Edition, uma versão especial focada na proteção de jogadores contra ameaças online e que não compromete a jogabilidade. Ela traz funcionalidades específicas para as necessidades desse público, como monitoramento da integridade do HD, recurso anti-phishing, VPN embutida, gerenciador de senhas e o “verificador de contas”, para manter contas gamers em segurança.

Relatório recente da Kaspersky mostrou que as contas em plataformas de jogos online estão na mira dos cibercriminosos, que visam roubar logins e itens valiosos conquistados pelos jogadores para revendê-los no mercado paralelo. De acordo com relatório da empresa, foram registrados mais de 58 mil ataques usando sites falsos da Steam (plataforma de jogos online) nos primeiros 9 meses de 2019 — esse número mais que dobrou no segundo semestre, chegando a 131 mil até o momento da análise. Outra característica dos ataques contra gamers é serem silenciosos — a vítima não percebe que sua conta ou equipamento foram comprometidos até que seja tarde demais. Entre os métodos mais comuns de infecção estão o malware que se disfarça do título do game , arquivos de crack (para usuários que querem ativar o jogo sem comprar licença) ou cheating (que oferecem itens vantajosos para trapaça), além das famosas mensagens de phishing , cujo objetivo é coletar as credenciais da conta.

Para combater esse problema, o Kaspersky Security Cloud Gamers Edition conta com a proteção antimalware e antiphishing mais testada do mercado e funcionalidades de proteção de conta. Por exemplo: a edição gratuita do gerenciador de senhas Kaspersky Password Management permite criar senhas únicas e fortes, e armazená-las de forma segura. Já o “verificador de contas” mantém um monitoramento diário de possíveis vazamentos de dados e alerta o jogador caso um serviço seja comprometido – assim, pode reagir proativamente para manter seus dados seguros. Tais recursos são de extrema importância, já que a maioria dos jogos e serviços modernos requerem conta online.

O mínimo impacto da solução de segurança na performance do jogo é outro grande benefício do Kaspersky Security Cloud Gamers Edition, que traz o modo Gaming – recurso que congela tarefas rotineiras para que o processamento seja usado inteiramente para o jogo. Em testes recentes de benchmarks, verificou-se que o impacto no desempenho de frames por segundo (FPS, em inglês) é de 0% a 5,96%, variações que ocorrem mesmo quando se roda o teste múltiplas vezes sem a presença do programa de segurança. Inclusive, no último Break the Record: Live, um jogador bateu o recorde mundial de Speedrunning no Doom Eternal utilizando um produto Kaspersky.

Outro recurso que favorece a continuidade do jogo é o monitoramento da integridade do disco rígido (HDD). Assim, o usuário será alertado sempre que houver riscos de o jogo travar e, assim, perder todos os dados armazenados de forma irreparável. A função é importante, pois muitos jogos salvam o desenvolvimento do jogador no disco rígido, sem falar na possível perda de mods (jogos customizados) e outros softwares que o jogador tenha instalado. Por fim, o Kaspersky Security Cloud conta ainda com uma VPN gratuita de 200MB de tráfego de dados – que pode tornar-se 300MB quando se conecta o serviço à conta My Kaspersky, para aproveitar ofertas especiais e descontos ao redor do mundo.

“A diversão e a competição são os principais valores para os jogadores e é isso que queremos reforçar com a edição especial do Kaspersky Security Cloud Gamer Edition. Porém, as ciberameaças contra eles não são uma novidade e são constantes. Antigamente, existia o mito de que a proteção digital era cara e impactava o desempenho do jogo e isso fez com que muitos jogassem desprotegidos. Agora, esperamos que os gamers percebam que não vale a pena perder todo o desenvolvimento nos jogos por 1 ou 2 FPS e por poucos reais ao ano”, afirma Fabiano Tricarico, diretor de vendas de varejo da Kaspersky na América Latina.

O Kaspersky Security Cloud Gamer Edition está atualmente disponível via download eletrônico de software (ESD) e estará disponível nas lojas de varejo físicas a final de outubro. O preço sugerido é R﹩ 49,00.