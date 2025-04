Positivo lança o Motion i, notebook mais robusto da linha

A Positivo acaba de lançar o Positivo Motion i, notebook da linha que já combina o melhor da tecnologia com o melhor do design. Nesta nova versão, oferece ainda mais mobilidade, autonomia, privacidade e facilidades. Perfeito para o dia a dia de estudos, trabalho e diversão, inclusive para assistir a filmes e séries, além de rodar jogos 3D de baixa complexidade.

As novidades começam no design do Motion i. Com linhas retas e na elegante cor cinza escuro, tem tela de 14’’ LCD widescreen de alta definição com tecnologia LED e bordas menores do que as das gerações anteriores, o que aumenta sua área útil. Já a produtividade do usuário está garantida pelo exclusivo teclado dualpad, um touchpad de 5,3’’ que oferece a nova opção de teclado numérico, acessado apenas pelo deslizar dos dedos.

As teclas também são maiores, o que dá mais conforto durante a digitação, e as teclas de atalho para os aplicativos Netflix, Deezer e YouTube mantêm a diversão a um simples toque de distância. Destaque também para a webcam cover, que possibilita mais privacidade, e para os speakers posicionados na superfície do teclado, que melhoram a intensidade e qualidade do som. Compacto, o Positivo Motion i pesa 1,6kg e tem 19,9mm de espessura.