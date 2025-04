Gamers falam das vantagens de jogar com os novos monitores Samsung Odyssey

A chegada dos monitores Odyssey ao Brasil agitou os fãs de games pelo país. Prova disso foi a reação de influenciadores gamers convidados pela Samsung para conhecer o novo Odyssey G7 em uma partida online especial. A Odyssey Match reuniu Gaules, Showliana, Ninext, The Enemy e Patife para testar os Odyssey em jogos de FPS e serviu para deixar muita gente apaixonada e curiosa pelos novos monitores.

Cada influenciador utilizou sua rede social favorita para transmitir as partidas e as lives ainda podem ser encontradas nessas plataformas. Gaules, que participou do evento virtual de lançamento dos Odyssey no Brasil no último 29 de setembro, foi nomeado o host do Odyssey Match e falou sobre o que mais chamou a atenção durante a experiência com o monitor Odyssey G7.

“Para quem ganha a vida como eu, com games, seja streamer, pro player ou alguém que quer levar o gameplay para um outro nível, faz toda diferença ter um monitor Odyssey no setup. Fora que ele é lindão demais, deixou meu quarto muito louco! É um monitor que vale a pena para quem joga vários tipos diferentes de jogos, sempre com performance. destacou Gaules, que também testou o G9.