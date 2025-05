Huawei apresenta linha a HUAWEI Mate 40 Series, a mais poderosa de todos os tempos

A Huawei apresenta a sua nova linha de produtos que compõem a avançada HUAWEI Mate 40 Series, a nova família de smartphones capazes de fazer os usuários saltarem para o futuro. Integrando os melhores valores tecnológicos da Huawei, esta série de dispositivos reforça a dedicação da empresa à inovação e a sua incansável determinação em criar o melhor smartphone da Mate Series da história.

Nos últimos oito anos, foram lançados 10 dispositivos da série Mate, e agora essa nova linha de smartphones chega para revolucionar o mercado, com tecnologia de ponta. Tanto o HUAWEI Mate 40 Pro quanto o HUAWEI Mate 40 Pro+ apresentam o primeiro e único processador 5G integrado de 5 nanômetros do mundo, um sistema de câmera Cine Ultra Vision e o icônico design Space Ring, além de uma experiência digital mais inteligente e intuitiva.

“Todos os anos, a HUAWEI Mate Series reúne a tecnologia mais empolgante do mercado em um conjunto de recursos impressionantes. Nestes tempos sem precedentes, continuamos empenhados em criar um futuro melhor, com tecnologias inovadoras que proporcionem um impacto positivo e significativo na vida dos consumidores. No futuro, continuaremos a trabalhar com nossos parceiros para levar a Inteligência Artificial a todos os consumidores em todo o mundo”, comenta Richard Yu, Diretor Executivo e CEO do Huawei Consumer Business Group,

O Kirin 9000 e 5G

O processador Kirin 9000 Series vem equipado com a tecnologia 5G e pode lidar facilmente com tarefas complexas e de alta demanda. Incorporado no HUAWEI Mate 40 Pro e no HUAWEI Mate 40 Pro+, o Kirin 9000 é o mais sofisticado processador 5G baseado em 5nm, oferecendo um desempenho amplamente aprimorado e com uma maior eficiência de energia em comparação com seu antecessor. Pela primeira vez, este processador 5G carro-chefe tem mais de 15,3 bilhões de transistores, tornando-o mais denso e completo até hoje. A poderosa CPU apresenta uma arquitetura de três camadas com eficiência energética, com núcleos operando a taxas de clock de até 3,13 GHz. Integrada ao processador, encontraremos uma GPU Mali – G78 de 24 núcleos, bem como uma inovadora NPU com dois núcleos grandes e um pequeno, elevando a novos níveis as capacidades de inteligência artificial a bordo do dispositivo.

A GPU Mali G78 de 24 núcleos da linha Mate 40 é a mais poderosa até hoje em um dispositivo Huawei. Isso permite que esses smartphones tenham um avançado desempenho gráfico, bem como uma incrível experiência audiovisual para uma experiência de jogos mais envolvente. A tela de 90 Hz trabalha em conjunto com a resposta ao toque de 240 Hz, proporcionando maior capacidade de resposta, além de incorporar um motor linear no eixo x capaz de fornecer um feedback tátil correspondente à experiência visual. Esta configuração de entretenimento foi aumentada com a incorporação de dois alto-falantes estéreo para criar uma experiência de áudio cinematográfica com graves em superestéreo.

Um sistema completo para a criação de imagens e capturas de fotos

O sistema de câmeras da HUAWEI Mate 40 Series foi desenvolvido em parceria com a Leica para fornecer a melhor solução de câmeras possível, incorporando revolucionários aprimoramentos à lente Ultra Grande Angular, à poderosa câmera principal HD, à impressionante câmera telefoto e muito mais. Com as câmeras Dual Cinema e Dual Ultra Wide Cameras do HUAWEI Mate 40 Pro e do HUAWEI Mate 40 Pro+, os usuários podem capturar vídeos e imagens impressionantes nas câmeras frontal e traseira.

O HUAWEI Mate 40 Pro contém uma câmera telefoto periscópica com suporte para zoom híbrido de 10x e zoom digital de 50x, enquanto o HUAWEI Mate 40 Pro+ vai um passo adiante com o acréscimo de câmeras telefoto duplas que fornecem um zoom híbrido de 20x e um zoom digital de 100x. A Ultra Wide Angle Cinema Câmera traz um campo de visão mais amplo, além de detalhes mais ricos, melhorias no desempenho em baixa luminosidade e algoritmos de correção de distorção, permitindo uma excelente captura, enquanto a câmera principal fornece fotos em alta definição. Já a câmera Selfie Ultra Vision vem com suporte para captura em 4K e a opção de gravar em um dos três campos de visão disponíveis.

Já para a gravação de vídeos, a linha HUAWEI Mate 40 está equipada com câmeras Dual Cinema, que trazem um sensor de disparo 3:2. Além disso, registrar imagens de alta qualidade ficou mais fácil com o Steady Shot, enquanto o XD Fusion HDR Video garante uma exposição equilibrada, mesmo quando os usuários estejam fotografando em contraste extremo de iluminação.

Um novo design e produtos projetados tendo o usuário em mente

O HUAWEI Mate 40 Pro e o Mate 40 Pro+ estão aqui para revolucionar a experiência do consumidor trazendo novas funções, dentre elas podemos destacar: o controle inteligente por gestos, que permite comandar o dispositivo sem utilizar as mãos; a funcionalidade MeeTime, que, combinada ao ecossistema 1+8+N da Huawei, é uma porta de entrada para uma vida mais inteligente e conectada; e o sistema operacional EMUI 11, que traz soluções de segurança abrangentes para proteger os usuários de dispositivos Huawei.

Além disso, a HUAWEI Mate 40 Series está equipada com o Huawei Mobile Services (HMS), que fornece uma experiência inteligente e segura os usuários de smartphones Huawei. A linha traz ainda novos aplicativos em seus dispositivos, como o Petal Search, mecanismo de busca, Petal Maps, o aplicativo de mapeamento que usa a função de controle por meio de gestos dos dispositivos da linha Mate 40, além do HUAWEI Docs, um poderoso serviço unificado de criação de documentos.

Já o design da nova linha vem com o Horizon Display de 88 graus em que cria um painel totalmente imersivo e curvas que trazem uma pegada mais confortável. Além disso, os aparelhos oferecem resistência à água e poeira com certificação IP68, desbloqueio facial 3D, uma câmera selfie ultra grande angular e um sensor de gestos de alta precisão. Na parte traseira, pode-se notar o Space Ring Design.

O Mate 40 Pro e o Mate 40 Pro+ estarão disponíveis nas tradicionais cores Preto e Branco, assim como Prata Boreal. E, terão duas novas versões, uma em couro vegano nas cores Amarelo e Verde. Como destaque, o Mate 40 Pro+ terá uma tampa traseira de cerâmica criada com tecnologia nano, disponível em duas cores: Branco e Preto.

*Os produtos não se encontram disponíveis no mercado brasileiro. Qualquer novidade será informada oportunamente pela Huawei em seus canais oficiais.