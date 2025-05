Philips lança caixas de som Bluetooth vintage no Brasil

A Philips Áudio, marca do Grupo TPV, lança no Brasil suas caixas de som Bluetooth vintage, para quem é aficionado por música, não dispensa alta tecnologia, mas não deixa de lado o design retrô.

“A linha de caixas de som vintage ou retrô foi criada para atender a um pedido de mercado para um nicho de consumidores que gostam deste estilo, mas querem produtos com tecnologia atual e qualidade de som”, diz Bruno Morari, diretor de Marketing e Produtos do Grupo TPV.

Para o Brasil, a marca aposta em dois modelos exclusivos de caixas de som Bluetooth para esse segmento: O VS500, portátil com bateria recarregável; e o VS700, que possui maior tamanho e potência. Entre os principais diferenciais, destacam-se: o estilo vintage inspirado na lendária caixa de som Philetta 254, que foi um produto de enorme sucesso mundial da Philips da década de 50, e tecnologias atuais somadas à potência de som. “Com um equilíbrio perfeito de graves, médios e agudos, a linha de áudio da Philips se destaca por entregar um som nítido que agrada a várias gerações de consumidores há muitos anos”, reforça Morari.

Os produtos serão inicialmente vendidos exclusivamente na Fast Shop, pois a marca acredita que é o parceiro comercial ideal para essa categoria de produtos, e também por proporcionar uma experiência de compra premium a seus consumidores. “Nossa expectativa é de aproveitar as datas de maior consumo, como Black Friday e Natal, quando entendemos que a nova linha chamará a atenção desse público, que é entusiasta de tecnologia e anseia por novidades no mercado de caixas de som Bluetooth”, destaca o executivo.

A Philips é uma marca muito forte no mercado de áudio e, desde que os fones de ouvido foram relançados no Brasil, os consumidores pedem novos lançamentos em outras linhas de áudio. “O lançamento da nossa linha vintage representa o retorno da Philips ao mercado de caixas de som Bluetooth no Brasil, o que abre a porta para uma nova série de produtos no mercado”, conclui Morari.

Os produtos estarão disponíveis no e-commerce e nas lojas físicas pelos preços sugeridos de:

TAVS500 – R$ 699,00.

TAVS700 – R$ 1.199,00.

Sobre a TPV (AOC e Philips)

O Grupo TPV está no Brasil desde 1997 e possui uma fábrica na Zona Franca de Manaus, onde também produz, em regime de OEM, para várias marcas, com atuação nacional e internacional. A TPV Technology Limited (www.tpv-tech.com.br) é a principal fabricante global de telas de LCD. Atualmente, produz no País monitores e TVs e importa uma linha de fones de ouvido, com sua marca própria AOC, marca Philips (sob licença para monitores, televisores e áudio) e em regime de OEM para várias marcas, com operação nacional e internacional. O Grupo TPV está listado nas bolsas de valores de Hong Kong e Cingapura desde outubro de 1999. Site: www.tpv-tech.com.br.