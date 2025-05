AMD Revela Radeon RX Série 6000

A AMD revelou as placas gráficas AMD Radeon RX 6000, entregando grande performance, visuais vívidos, e features necessárias para definir um novo padrão de experiência gamer a nível entusiasta.

Representando a liderança da engenharia e design, a série AMD Radeon RX 6000 inclui a Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT, e a nova topo de linha Radeon RX 6900 XT – a placa gráfica para jogos mais rápida já desenvolvida pela AMD.

As placas gráficas AMD Radeon RX 6000 são baseadas na arquitetura RDNA 2 da AMD – uma nova fundação para os consoles, PCs, laptops e dispositivos mobiles da próxima geração – entregando até 2X mais performance e até 54% mais performance por watt em comparação com as placas gráficas AMD RDNA. Também incluem a tecnologia AMD Infinity Cache que entrega até 2.4X maior largura de banda por watt contra placas GDDR6-apenas baseadas em AMD RDNA.

Com a tecnologia de alta largura de banda PCIe 4.0 e 16GB de memória GDDR6, a série Radeon RX 6000 foi desenhada para suportar os jogos AAA mais exigentes em 4K com as mais altas configurações possíveis.

As placas gráficas AMD Radeon RX 6800 e Radeon RX 6800 XT devem estar disponíveis globalmente a partir do dia 18 de Novembro, 2020, com preço sugerido de $579 USD SEP e $649 USD SEP, respectivamente. A AMD Radeon RX 6900 XT deve estar disponível dia 8 de Dezembro, com preço sugerido de $999 USD.