Jogadores de Among Us foram afetados por ataque de spam

A InnerSloth, desenvolvedora do popular jogo Among Us, enfrenta um ataque cibernético que afeta seus jogadores durante seus jogos online. A ESET, empresa líder em detecção proativa de ameaças, analisa o incidente que começou na última quinta-feira e assumiu a forma de um ataque de spam que invadiu os chats do jogo.

Um grande número de mensagens de spam apareceu nos bate-papos dos participantes do jogo promovendo o identificador “Eris Loris” e pedindo aos jogadores que se inscrevessem em seu canal no YouTube. Algumas mensagens assumiram um tom ameaçador, alertando os jogadores de que, a menos que eles assinassem, seus dispositivos seriam comprometidos. Outras mensagens também incluíram o endosso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em face das eleições de 2020. O canal do YouTube promovido pelo responsável por esses ataques parece oferecer cheats e hacks para o jogo.

Os jogadores compartilharam capturas de tela reclamando sobre o ataque de spam em várias mídias sociais:

Assim que a InnerSloth ficou ciente do problema, ela imediatamente começou a investigar o incidente enquanto trabalhava simultaneamente em uma atualização de emergência do servidor para remediar a situação. O estúdio de videogame recomendou que a comunidade evite entrar em jogos online públicos e, em vez disso, opte por jogos privados com pessoas em quem eles podem confiar.