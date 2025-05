Samsung lança SmartThings Find, uma nova maneira de localizar seus dispositivos Galaxy com rapidez e facilidade

A Samsung anunciou o lançamento do SmartThings Find , um novo serviço¹ que ajuda a localizar dispositivos² Galaxy de maneira rápida e fácil. Depois que 6 milhões³ de usuários em toda a Coreia do Sul, o Reino Unido e os EUA se inscreverem para acesso antecipado ao serviço, o SmartThings Find está pronto para um lançamento global em dispositivos com Android 8 ou superior. O SmartThings Find usa as tecnologias Bluetooth Low Energy (BLE)4 e Ultra-Wideband (UWB)5 para ajudar as pessoas a encontrar smartphones, tablets, smartwatches e fones de ouvido Galaxy selecionados.

“Utilizando o que há de mais recente em tecnologia BLE e UWB, o SmartThings Find tornará sua vida menos estressante quando se trata de procurar dispositivos Galaxy perdidos”, disse Jaeyeon Jung, Vice-Presidente e Líder da Equipe de SmartThings e Negócios de Comunicação Móvel da Samsung Electronics. “Com a vantagem adicional de usar RA6 em conjunto com mapas e sons para guiar o usuário de volta aos seus dispositivos, o SmartThings Find é uma solução simples e visual que o ajudará a localizar facilmente seus dispositivos favoritos. Este é apenas um exemplo das novas experiências móveis significativas que a tecnologia UWB trará para as pessoas em todo o mundo”.

Encontrando mais dispositivos com facilidade

Depois de concluir um rápido processo de registro, os usuários do SmartThings podem encontrar facilmente seus dispositivos Galaxy – de smartphones, tablets e smartwatches, até cada fone de ouvido individual. Tanto para quando tenha deixado cair o seu Galaxy Note20 Ultra atrás do sofá, não se lembre onde guardou o seu Galaxy Buds Live ou deixou o seu Galaxy Watch3 em um local tão seguro que não consegue encontrá-lo, o serviço SmartThings Find irá ajudá-lo a manter seus dispositivos Galaxy mais seguros através do aplicativo que é fácil de usar, o SmartThings.

Offline não significa “fora da rede”

Com o serviço SmartThings Find, o usuário pode localizar facilmente seu dispositivo perdido, mesmo se estiver offline7. Isso porque os usuários do SmartThings agora podem optar por usar com segurança seu smartphone ou tablet Galaxy para ajudar outras pessoas a localizar seus dispositivos perdidos. Depois que um dispositivo fica offline por 30 minutos, ele produz um sinal BLE que pode ser recebido por outros dispositivos. Se a pessoa relatar seu dispositivo como perdido via SmartThings Find, qualquer smartphone ou tablet Galaxy próximo que optou por ajudar a encontrar dispositivos perdidos pode alertar o servidor Samsung sobre sua localização, que por sua vez irá notificá-lo. Todos os dados do usuário SmartThings Find são criptografados e protegidos com segurança, garantindo que sua localização não seja revelada a ninguém, exceto para seu proprietário.

Encontre seu Galaxy mais rápido com instruções mais detalhadas

Localizar o dispositivo perdido é muito fácil com as direções do mapa integradas e a capacidade de “ligar” para um dispositivo perdido para encontrá-lo mais rapidamente. Ao perder um dispositivo, o usuário pode simplesmente abrir o SmartThings Find em seu smartphone ou tablet e selecionar o dispositivo que deseja localizar. O smartphone irá mostrar a localização exata do seu dispositivo em um mapa. Quando estiver perto de seu dispositivo, o usuário pode escolher fazer com que ele “toque” ou localizá-lo usando a função Busca por aparelho próximo baseada em RA, que exibe gráficos coloridos que aumentam de intensidade quando se aproxima de seu dispositivo.

Disponibilidade

A partir de hoje, uma nova atualização de software para o aplicativo SmartThings será lançada para smartphones e tablets Galaxy com Android 8 ou superior em todo o mundo. Depois disso, os usuários podem acessar o serviço SmartThings Find tocando no banner na parte inferior da tela inicial do aplicativo SmartThings. Além do mais, a partir do início do próximo ano, a Samsung expandirá ainda mais esses recursos para rastrear tags, o que ajudará os usuários a localizar seus itens favoritos, não apenas para dispositivos Galaxy, mas também para outros.

“Estamos entusiasmados por também trabalhar em estreita colaboração com empresas líderes no espaço de localização de itens para expandir esta experiência e permitir que o usuário encontre mais pertences de sua preferência”, disse Jaeyeon Jung, que reforça que “estão ansiosos para compartilhar mais informações em breve”.

* Todas as especificações e descrições fornecidas aqui podem ser diferentes das especificações e descrições reais do produto. A Samsung reserva-se o direito de fazer alterações nesta página e no conteúdo aqui contido, incluindo, sem limitação, funcionalidade, recursos, especificações, GUI, imagens, vídeos, benefícios, design, preços, componentes, desempenho, disponibilidade, recursos e quaisquer outras informações do produto, sem aviso prévio.

¹ A disponibilidade pode variar de acordo com o mercado e a operadora

² Disponível em smartphones e tablets Galaxy com Android 8 ou superior, dispositivos Galaxy Watch com Tizen 5.5 ou posterior e Galaxy Buds+ e Galaxy Buds Live.

³ Em 28 de outubro de 2020, o número de usuários registrados ultrapassou 6 milhões, o que é resultado de um programa de acesso antecipado de dois meses na Coreia, no Reino Unido e nos EUA.

4 Os recursos de localização de BLE estão disponíveis em smartphones e tablets Galaxy operando o Android 8 ou superior; dispositivos Galaxy Watch operando Tizen 5.5 ou superior; e Galaxy Buds+ e Galaxy Buds Live.

5 O recurso UWB está disponível no Galaxy Note20 Ultra e no Galaxy Z Fold2.

6 Disponível apenas em dispositivos com suporte para UWB.

7 Um dispositivo está “offline” quando está desconectado de uma rede móvel ou, no caso de wearables Galaxy, desconectado de seu smartphone Galaxy.