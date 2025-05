Samsung apresenta Galaxy S20 FE no Brasil

A Samsung apresentou, nesta terça-feira (03), o Galaxy S20 Fan Edition (FE) no Brasil. Desenvolvido com feedback dos fãs, o smartphone reúne as principais características da linha Galaxy S20. O design moderno, elaborado com cores vibrantes, é ideal para quem busca um dispositivo que reflita seu estilo pessoal, enquanto uma série de ferramentas de alto nível, como um conjunto de câmeras potencializado por Inteligência Artificial (IA), processador avançado e transição de imagens suave, permite que o usuário se expresse no dia a dia.

“As pessoas buscam smartphones que se conectem ao seu estilo de vida, desde os traços de design, passando pelas cores e chegando aos recursos que serão utilizados no dia a dia. Por isso, desenvolvemos o Galaxy S20 FE de acordo com os feedbacks de nossos fãs, reunindo as soluções que eles disseram mais gostar na linha Galaxy S20. Estamos em constante contato com nossos consumidores e projetamos cada detalhe de nossos dispositivos para auxiliar as pessoas em suas rotinas”, afirmou Antonio Quintas, vice-presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Expresse quem você é com fotos e vídeos incríveis

Para empoderar os usuários a se expressarem por meio de fotos e vídeos, o Galaxy S20 FE conta com uma avançada combinação entre conjunto de câmeras e ferramentas potencializadas por Inteligência Artificial (IA). Uma câmera de 32 MP na parte superior do display garante selfies em alta resolução. Já na parte traseira, há uma câmera ultra wide de 12 MP, para capturar imagens mais amplas e proporcionar ângulo de visão similar ao olho humano (123º)¹, um sensor wide de 12 MP e uma lente teleobjetiva de 8MP para registrar um objeto distante ou ampliá-lo. Também para facilitar que o usuário capture imagens incríveis mesmo quando está distante do objeto fotografado, o smartphone conta com o Space Zoom de 30x², sendo este um dos recursos mais queridos dos fãs da linha Galaxy S. Além da alta capacidade da câmera, o Galaxy S20 FE conta com recursos de Inteligência Artificial que asseguram imagens em alta resolução mesmo em ambientes com pouca luz. O modo Câmera Noturna reduz o desfoque de movimento em registros feitos durante a noite ou em situação de baixa luminosidade, sendo alimentado por tecnologia de processamento de várias imagens. Design que reflete seu estilo

Outro ponto fundamental para que os fãs da linha Galaxy S se expressem por meio do smartphone está no design e cor do dispositivo. Pensando nisso, a Samsung disponibiliza seis cores vibrantes para que as pessoas escolham aquela que melhor reflita seu estilo pessoal: Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy e Cloud White. Todas as versões possuem um efeito de textura que minimiza impressões digitais e manchas. Display para diversão em alta resolução