Samsung apresenta Galaxy M21s e Galaxy M51 com mega bateria no Brasil

A Samsung anunciou, nesta quinta-feira (05), a chegada de novos integrantes da linha Galaxy M: o Galaxy M21s e Galaxy M51. Disponibilizados exclusivamente online, os novos smartphones têm design moderno, com cores elegantes, e oferecem recursos para que as pessoas aproveitem ao máximo os momentos de lazer, como telas espaçosas e conjunto de câmeras de alta resolução. Além disso, contam com mega baterias’ de 6.000 mAh (Galaxy M21S) e 7.000 mAh (Galaxy M51), assegurando longas horas de uso¹.

“Ao projetarmos os novos Galaxy M21s e Galaxy M51, um de nossos principais focos foi desenvolver uma bateria poderosa, mas sem deixar de lado o design moderno característico da Samsung. Em um momento em que os smartphones são utilizados para atividades tão variadas, é fundamental oferecer recursos que se adaptem às necessidades dos usuários e uma bateria que possibilite longas horas de diversão e trabalho com o dispositivo”, afirmou Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung.

Os smartphones contam com a ferramenta Single Take6, capaz de, com apenas um toque, gerar um pacote de imagens com recortes em diferentes ângulos, efeitos e vídeos por meio de Inteligência Artificial (IA). Já o recurso Superestabilizador utiliza Inteligência Artificial para analisar os movimentos da câmera e evitar tremores durante a gravação, proporcionando imagens suaves.

Na parte superior do display, uma câmera de 32 MP garante selfies em ótima resolução. Na parte traseira, há um sensor principal de 64 MP, uma câmera ultra wide de 12 MP, para capturar imagens mais amplas e proporcionar o mesmo ângulo de visão do olho humano (123º)4, uma lente macro de 5 MP5 para closes de objetos a até 4 cm da lente, e um sensor de 5 MP para profundidade, gerando as imagens com o Foco Dinâmico.

Para que as pessoas estejam sempre preparadas para capturar imagens incríveis, com diferentes tipos de lentes, a Samsung inseriu um conjunto quádruplo de câmeras traseiras no Galaxy M51 e um sensor de alta resolução na tela frontal.

O Galaxy M21S e o Galaxy M51 potencializam os momentos de entretenimento, seja assistindo a um filme, uma série, um vídeo ou jogando. As telas de 6,4 polegadas² (Galaxy M21s) e 6,7 polegadas³ (Galaxy M51), com tecnologia super AMOLED e resolução Full HD+, aumentam a imersão nos conteúdos exibidos e proporcionam cores vívidas. Já o design ergonômico dos dispositivos possibilita que o usuário possa segurá-los confortavelmente.

Soluções para simplificar o compartilhamento de momentos com familiares e amigos

O Galaxy M51 disponibiliza as soluções Music Share e Compartilhamento Rápido, que simplificam o compartilhamento instantâneo de fotos, vídeos e músicas. Ao visualizar imagens na Galeria para compartilhá-las com amigos, os usuários podem aproveitar a opção Compartilhamento Rápido para ver imediatamente quem está por perto. Basta tocar no ícone e selecionar um ou mais amigos para compartilhar com facilidade a imagem.

O Music Share permite que os amigos se conectem ao alto-falante Bluetooth de um usuário diretamente através do smartphone. Ao deslizar para baixo no Painel Rápido de Notificações e tocar no ícone Music Share, é possível ativar ou desativar facilmente esse recurso inovador para desfrutar instantaneamente de boa música com seus amigos. Os usuários também podem acessar Configurações > Conexões > Bluetooth > Avançado para ativar ou desativar o Music Share.

Desempenho e bateria para longas horas de uso

Além do design moderno, tela com imagens em alta resolução e conjunto de câmeras poderoso, o Galaxy M21s e o Galaxy M51 foram desenvolvidos com soluções que proporcionam alto nível de desempenho. O Galaxy M21s conta com processador octa-core, memória RAM de 4GB e armazenamento interno de 64GB7(podendo ser expandido com cartão MicroSD de até 1 TB8), enquanto o Galaxy M51 tem processador octa-core, memória RAM de 6GB e armazenamento interno de 128GB9(podendo ser expandido com cartão MicroSD de até 1 TB10).

Para quem gosta de jogar no smartphone, o recurso game booster presente no Galaxy M51, baseado em Inteligência Artificial (IA), torna a experiência ainda melhor, trabalhando em segundo plano para otimizar as configurações ao auge da performance.

E, para assegurar que as pessoas possam desfrutar dos smartphones durante longas horas por dia, a Samsung inseriu incríveis baterias de 6.000 mAh no Galaxy M21s e 7.000 mAh no Galaxy M51. O Galaxy M21s apresenta carregamento rápido de 15W, enquanto o Galaxy M51 conta com carregamento rápido de 25W e tecnologia de compartilhamento de energia com fio, que permite que um dispositivo sirva como fonte de energia de carregamento para outro, por meio de um cabo USB tipo C.

Disponibilidade

O Galaxy M21s está disponível em duas versões de cores (azul e preto) e pode ser encontrado a partir desta quarta-feira (05), exclusivamente online, na loja online da Samsung e nos e-commerces das redes varejistas: Americanas.com, Submarino.com, Shoptime.com, Extra.com, Pontofrio.com, Carrefour.com, Casas Bahia, Magazine Luiza e Pernambucanas.

O Galaxy M51, por sua vez, pode ser encontrado também em duas versões de cores (branco e preto) somente na loja online da Samsung.

Para obter mais informações sobre o preço sugerido dos Galaxy M21s e o Galaxy M51, visite http://www.samsung.com/br/

Galaxy M21s