Processadores AMD Ryzen 5000 Series para Desktop já estão disponíveis

A AMD lançou na quinta feira, 5/11/, os novos Processadores para Desktop AMD Ryzen ™ 9 5950X, Ryzen ™ 9 5900X, Ryzen ™ 7 5800X e Ryzen ™ 5 5600X. As CPUs para jogos são as mais rápidas do mundo, proporcionando um aumento de geração de até 26% no desempenho de jogos.

Os Processadores AMD Ryzen 5000 Series estão disponíveis nos principais varejistas a partir de US$ 299. Para obter mais informações sobre os novos processadores Processadores de Desktop AMD Ryzen 5000 Series, visite a página (em inglês) neste link.

Além disso, as placas-mãe da série AMD 500 estão prontas para os Processadores de Desktop AMD Ryzen 5000 Series com uma simples atualização do BIOS. Este amplo suporte de ecossistema inclui mais de 100 placas-mãe da série AMD 500 de todos os principais fabricantes de placas-mãe. O suporte para placas-mãe da série AMD 400 chegará de parceiros em janeiro de 2021. Para obter mais informações sobre como preparar sua placa-mãe Ryzen ™ 5000, acesse o blog da AMD (em inglês) e confira esta publicação.