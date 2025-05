Galaxy Match da Samsung auxilia a encontrar o smartphone ideal na Black Friday

Consolidada no calendário brasileiro, a Black Friday disponibiliza uma grande quantidade de ofertas especiais aos consumidores. Diante deste cenário, é comum ficar em dúvida no momento de escolher um produto. Pensando nisso, a Samsung desenvolveu o Galaxy Match , plataforma online que auxilia os usuários a saber qual é o smartphone Galaxy ideal para suas necessidades.

“A Samsung tem um amplo portfólio de smartphones, desenvolvido para pessoas com os mais variados perfis. Assim, o Galaxy Match é uma ferramenta muito importante para que os usuários acertem na escolha do dispositivo, conectando as especificações que mais fazem parte de sua rotina ao smartphone. Esta é mais uma iniciativa para estreitarmos nosso relacionamento com as pessoas”, afirmou Stella Colucci, gerente sênior de marketing da Samsung Brasil.

Para promover o “encontro perfeito” entre consumidores e o smartphone, a Samsung criou uma ferramenta interativa, com perguntas sobre padrão de uso do dispositivo no dia a dia. Ao todo, são cinco questionamentos, com respostas de múltipla escolha sobre: usabilidade (você usa mais seu smartphone para:), câmera (como você usa sua câmera?), tela (qual é o tamanho de tela ideal?), bateria (como está sua bateria no fim do dia?) e preço (quanto vale seu Galaxy dos sonhos?). Ao finalizar o questionário, seguindo as respostas do usuário, a plataforma aponta qual é o Galaxy ideal.

Assistente virtual para compras na loja online

Além do Galaxy Match, a Samsung conta com uma recém-lançada assistente virtual, a Sam, para auxiliar os usuários em compras na loja online. Ao acessar a página principal da loja online, é possível visualizar no canto inferior direito o ícone com o rosto da Sam, que dá acesso ao chat com a assistente virtual. Após digitar o seu nome, o consumidor pode fazer perguntas sobre especificações de dispositivos das categorias de smartphones, tablets, smartwatches e fones de ouvido sem fio, encontrar promoções, monitorar o status do pedido para compras feitas na loja online, tirar dúvidas sobre formas de pagamento, falar com os nossos Galaxy Experts (promotores online) e saber mais sobre os nossos serviços.