realme chega oficialmente ao Brasil

realme, a marca de smartphone de crescimento mais rápido do mundo, anunciou hoje oficialmente sua entrada no Brasil para fornecer smartphones premium e produtos AIoT com performance que vai além e design que cria tendência a um preço mais acessível. Fundada em agosto de 2018, a realme se superou com sucesso como o título Global TOP 7 Smartphone com 50 milhões de usuários em mais de 60 mercados em todo o mundo. E fará o lançamento de seu produto no Brasil em dezembro de 2020.

“Estamos muito empolgados em entrar no Brasil”, disse Sky Li, fundador e CEO da realme. “Sabemos que o Brasil é um país com uma população jovem e conectada. Teremos o Brasil como centro estratégico e porta de entrada para o mercado da América Latina. Chegamos ao país com uma estratégia de longo prazo para sermos os principais players do Brasil, fornecendo produtos de excelente performance, design, qualidade e preço. Também pretendemos ser o popularizador de 5G e AIoT, construindo uma vida inteligente que cria tendências para os jovens no Brasil. ”

Trazendo smartphones e produtos AIoT para o Brasil

Como uma empresa jovem de tecnologia, a realme ambiciona popularizar a tecnologia de ponta no mundo e no Brasil. Para os produtos 4G, a realme está comprometida em liderar as tendências de tecnologia. Por exemplo, a realme foi a primeira a adotar a câmera pop-up no segmento de preço de US$ 200, e estreou a primeira câmera Quad de 64MP do mundo. Com o lançamento do realme 7 Series, a realme tornou-se novamente a primeira a aplicar carregamento rápido 65W SuperDart no smartphone médio. Assim, as 3 linhas de produtos do smartphone realme 4G podem atender diferentes demandas de diferentes públicos:

realme C Series concentra-se em mega display e mega bateria para trazer entretenimento completo e qualidade de ponta;

concentra-se em mega display e mega bateria para trazer entretenimento completo e qualidade de ponta; realme Number Series é excelente em carregamento rápido e imagem, também com um design inovador mais leve e mais fino. A série é a melhor escolha para o jovem mostrar sua personalidade. A realme lançou a série realme 7 com carga SuperDart de 65W e a primeira do mundo a passar na Verificação de Confiabilidade do Smartphone da TÜV Rheinland;

é excelente em carregamento rápido e imagem, também com um design inovador mais leve e mais fino. A série é a melhor escolha para o jovem mostrar sua personalidade. A realme lançou a série realme 7 com carga SuperDart de 65W e a primeira do mundo a passar na Verificação de Confiabilidade do Smartphone da TÜV Rheinland; realme Narzo Series é personalizado para aqueles que mais se preocupam com o desempenho, especialmente os usuários online que gostam de jogar.

Desde 2020, a realme está posicionada para popularizar o 5G e lança uma série de smartphones 5G avançados. Em 2-3 anos, a realme planeja atualizar todas as linhas de produtos no Brasil de 4G para 5G:

realme V Series é principalmente para resolver a ansiedade de bateria fraca na era 5G com carregamento rápido e mega bateria, permitindo uma melhor experiência 5G;

é principalmente para com carregamento rápido e mega bateria, permitindo uma melhor experiência 5G; realme X Series está posicionado como um carro-chefe 5G mais leve e fino com desempenho poderoso. O smartphone adota tecnologia de ponta e habilidade para trazer um design inovador e uma experiência única para os jovens.

Além do smartphone, a realme fornecerá mais de 20 produtos AIoT no Brasil com estratégia de produto “1 + 4 + N” para criar uma tendência de Smart Life:

1 Core: realme eva smartphone como o core do ecossistema realme AIoT para conectar, gerenciar e controlar todos os produtos AIoT com realme Link App;

realme eva smartphone como o core do ecossistema realme AIoT para conectar, gerenciar e controlar todos os produtos AIoT com realme Link App; 4 Smart Hubs: realme torna Smart TV, Smart Speaker, Smart Watch e Smart Earphone os 4 principais hubs inteligentes para ajudar os consumidores a gerenciar e controlar mais produtos AIOT junto com smartphones;

realme torna Smart TV, Smart Speaker, Smart Watch e Smart Earphone os 4 principais hubs inteligentes para ajudar os consumidores a gerenciar e controlar mais produtos AIOT junto com smartphones; N AIOT products: o ‘N’ aqui representa o comprometimento da realme em trazer uma infinidade de novos produtos AIOT e produtos que criam tendências e estilos de vida. realme visa construir uma comunidade de tendências para os jovens.

Jovem e destemido, realme será o Game Changer no Brasil

Fundada em 2018, a realme surgiu para abalar a indústria de smartphones com um crescimento incrivelmente rápido. O sucesso é atribuído principalmente pela performance inovadora dos produtos que vai muito além do esperado em cada segmento de preço para atender todas as demandas dos jovens. Como popularizador de tecnologia avançada, a realme foi uma das primeiras a lançar carga UltraDart 125W e Câmera Quad de 64MP, e também pela primeira vez introduziu o Modo Starry no smartphone. Ela também é a líder de 5G em muitos mercados e a primeira a lançar o carro-chefe 5G com Snapdragon 865 na Índia e na Tailândia.

realme alcançou conquistas notáveis em apenas 2 anos e foi classificada como a marca de smartphone de crescimento mais rápido do mundo por cinco trimestres consecutivos, ocupando o sétimo lugar no ranking mundial. Atualmente, a realme conquista mais de 50 milhões de usuários em mais de 60 mercados em todo o mundo e encontra-se entre as TOP 4 na Austrália, TOP 5 em Cingapura, TOP 4 na Índia e TOP 4 no SEA.

O Sr. Li. destacou que “o Brasil é um dos mercados mais promissores do mundo e para a realme. Colocando os pés aqui, a realme vai investir mais para cooperar com operadoras e parceiros locais para trazer ao consumidor aqui a tecnologia do futuro.” No futuro, a realme trará 5G e mais de 20 produtos AIoT no Brasil e permitirá que mais pessoas aproveitem os benefícios da tecnologia de ponta. Ao mesmo tempo, a realme crescerá com os jovens e encorajará todos a serem reais, a quebrar as regras para ter mais possibilidades.