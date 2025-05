Intelbras realiza evento Digital Experience com experiências ao vivo de seus produtos

A Intelbras, empresa brasileira desenvolvedora de tecnologias, vai realizar, nos dias 10 e 12 de novembro, o evento on-line Digital Experience. No total, serão apresentadas seis palestras, somando quatro horas de conteúdo de alta qualidade, focados em Segurança, Comunicação, Redes, Controle de Acesso, Energia e Energia Solar. O evento teve suas edições presenciais em 2017 e 2018, realizadas em SP e PE, respectivamente. Desta vez, o evento será transmitido no canal do Youtube da Intelbras, gratuitamente, a partir das 19h.

“A Intelbras quer trazer para o mundo digital a mesma experiência vivenciada pelos parceiros nos nossos eventos presenciais, de um jeito diferente, mas mantendo o ineditismo de um grande evento ao vivo, afirma Susana Brockveld, diretora de Marketing da Intelbras. “Vamos criar cenários diferenciados para demonstrar ao vivo a qualidade, a usabilidade e a tecnologia dos nossos produtos para que o parceiro sinta ainda mais confiança na marca Intelbras em seus projetos”, finaliza.

Serviço

Link: https://www.youtube.com/user/IntelbrasBR

Data: 10 e 12 de novembro

Horário: das 19h às 21h

Investimento: gratuito

Cronograma:

10 de novembro (terça-feira)

Palestra Segurança Eletrônica

Tema – Segurança em Foco

Palestra Controle de Acesso

Tema – Soluções para o futuro: comunicação IP para condomínios

Controle de acesso com biometria facial: a segurança que o mundo atual precisa

Palestra Energia

Tema – Melhore sua experiência em Energia com soluções inteligentes e confiáveis.

12 de novembro (quinta-feira)

Palestra Redes

Tema – Redes Intelbras: Conectando Soluções.

Palestra Comunicação

Tema – Comunique-se nos novos tempos – Soluções empresariais e residenciais

Palestra Energia Solar

Tema – Energia Solar: oportunidade ao seu alcance