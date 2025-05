Começou o 11.11 no AliExpress

Criado pelo grupo Alibaba, ao qual pertence o AliExpress, o festival de ofertas 11.11 teve início às 5h da manhã de hoje (11) e vai até 4h59min do dia 13 de novembro. Nestas 48h, o maior site de compras internacionais do mundo oferecerá descontos de até 70% em milhões de produtos, como itens de marcas como Apple e Xiaomi, no site https://pt.aliexpress.com/ e no aplicativo (Android e iOS).

Ainda dá tempo dos consumidores adicionarem a seu carrinho de compras os produtos que desejam e se prepararem para fechar o pedido! O marketplace AliExpress também vai distribuir diferentes cupons de desconto para a campanha do 11.11, que podem já ser sinalizados no carrinho de compras para ampliar o nível de desconto. Novos usuários, sem histórico de compras no AliExpress, têm direito a descontos mais agressivos em sua primeira compra. A recomendação para se adicionar itens desejados ao carrinho, com antecedência, dá-se em função de produtos muito procurados eventualmente se esgotarem já nas primeiras horas do festival.

Este ano, o AliExpress prevê para o 11.11 três vezes mais vendedores internacionais (de fora da China) e três vezes mais compradores globais participando do festival, em comparação a 2019. Na cerimônia de abertura do festival, promovida pelo grupo Alibaba, em Shangai, mais de 100 artistas participaram, incluindo Katy Perry e Jackie Chan. A estrela Taylor Swift também marca presença no 11.11 participando de uma ação de live commerce com a influenciadora Viya Huang.

Para assegurar entregas rápidas após as compras do festival, o AliExpress manterá três voos fretados semanais para o Brasil, o que permite, por exemplo, aproveitar as vendas do 11.11 para adquirir presentes para o Natal.