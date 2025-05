TCL lança Android TV 4K com controle por voz à distância

A TCL Electronics (1070.HK), uma das principais empresas globais do setor de TVs e líder em produtos eletrônicos de consumo, lança no Brasil seu novo modelo de TV 4K UHD com controle por voz hands-free. A Android TV TCL P715 possui design arrojado e inovador, graças ao acabamento em metal escovado. Para os consumidores, estará disponível nos tamanhos de tela 50, 55, 65 e 75 polegadas e preço a partir de R﹩ 2.799. Com este modelo, a TCL dá sua guinada na expansão de seu portfólio, oferecendo um produto com mais recursos adicionais principalmente com relação ao controle por comando de voz à distância em português, e assim segue na liderança da inovação do mercado de TVs com inteligência artificial.

“As TVs UHD 4K da TCL revelam a inovação e a profunda dedicação com a qual entregamos hábitos de consumos inteligentes aos consumidores, atendendo àqueles que exigem mais das principais tecnologias apresentadas em nossos produtos. A TCL segue com seu compromisso em proporcionar a melhor experiência imersiva dentro de um estilo de vida criativo, positivo, simples e elegante”, comenta Kevin Wang, CEO da TCL Industries Holdings Co., Ltd. e TCL Electronics.

O modelo P715 tem como sistema operacional o Android TV, que oferece acesso a conteúdo de streaming ilimitado, cerca de 500 mil possibilidades de entretenimento, incluindo filmes, jogos e aplicativos mais recentes em um só lugar. Com o Google Assistant, é possível controlar a TV utilizando apenas os comandos de voz (em português) e, graças ao Chromecast embutido, é possível transmitir com facilidade filmes, fotos, vídeos e músicas de qualquer dispositivo para a TV.