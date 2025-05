Acer anuncia monitores com webcam e touchscreen

Nos últimos sete meses, a rotina em todo o mundo se transformou e foi preciso se adaptar, às pressas, à melhor forma de continuar atividades diante da obrigatoriedade do distanciamento social, remotamente. Preocupada em proporcionar a melhor experiência para o consumidor, combinando performance, ergonomia, resolução de imagem e comodidade para qualquer atividade de entretenimento, profissional e educacional, a Acer apresenta dois monitores: B247Y D, com webcam integrada, e UT241Y, com suporte inclinável e touchscreen.

Nem todos que adotaram o home office em tempo integral estavam preparados para essa mudança e, depois do susto, precisaram se organizar para garantir a qualidade e continuidade dos negócios em casa. O investimento em equipamentos de qualidade são uma das prioridades do momento, como revela um levantamento da empresa de consultoria GfK, que constatou um crescimento de 87% nas vendas do setor de informática no mês de julho.

Os novos modelos de monitores da Acer são uma ótima opção para este momento, já que foram pensados exclusivamente para o consumidor que depende de qualidade, segurança e conforto para continuar suas atividades de casa. O primeiro modelo se destaca por oferecer uma experiência de imagem excepcional para foto e vídeo, e alto desempenho de câmera para gravações, apresentações e chamadas ao vivo. Já o touchscreen e inclinável, garante comodidade para trabalhar em qualquer lugar, na posição mais confortável e com perfeita visualização.

“Em um momento em que as atividades remotas estão em alta em todo o mundo, os novos monitores da Acer chegaram para transformar a experiência de quem trabalha, estuda, se comunica e produz conteúdo à distância”, comenta Adriana Lemos, Gerente de Produtos para monitores, projetores e acessórios na Acer. “Tanto para os que precisam de qualidade de vídeo para comunicação e produção de conteúdo online, tanto para os que precisam criar e visualizar informações com comodidade, estes lançamentos reforçam o compromisso da Acer em oferecer soluções com configurações de última geração adequadas para atender às necessidades de uso dos consumidores”.

Confira detalhes dos novos monitores ergonômicos da Acer:

B247Y D

Com tela de 23.8” Full HD e painel IPS possibilitando um amplo ângulo de visão de 178º, o modelo B247YD possui câmera Full HD RGB+ IR, que se conecta ao software de reconhecimento facial Windows Hello, personalizando o login do usuário e garantindo segurança de acesso, o que o torna ideal para o uso corporativo. Também possui microfone embutido e acesso ao Hey Cortana, o que facilita as atividades do dia a dia.

Para aprimorar a usabilidade, a novidade também conta com o design ZeroFrame, que praticamente elimina as bordas para garantir a imersão do usuário, além de ser equipado com a tecnologia Acer BluelightShield™, que reduz a emissão de luz azul em até 54%. Sua tela com o recurso Acer ComfyView também reflete menos luz e garante uma visualização mais confortável mesmo durante longos períodos de uso.

A robustez deste monitor vem de seu suporte ergonômico e forte. A base firme possibilita inclinar a tela em até 25°, girar 45° e fazer ajustes de altura até 120 mm sempre que quiser.

UT241Y

O modelo UT241Y tem como foco a comodidade, e qualidade de imagem ao alcance dos dedos; também possui 23.8”, resolução Full HD e painel IPS, que oferece qualidade, nitidez e contraste que permitem o usuário ter a melhor experiência em um mundo perfeitamente colorido. Ele é a opção ideal para quem precisa de conforto para trabalhar, já que seu mecanismo de dobradiça duplo exclusivo permite inclinar a tela deste monitor até o ângulo perfeito, entre 3° e 88°. Sua tela touch de 10 pontos torna o trabalho, a navegação por páginas na web, a visualização de fotos e os jogos mais divertidos e intuitivos – sem falar da facilidade de aproveitar dos recursos de toque do Windows 10. Também possui design ZeroFrame e é equipado com as tecnologias Acer BluelightShield™ e Flicker-Less para garantir melhor usabilidade e evitar fadiga ocular e desconforto, duas conexões USB 3.0, e uma entrada USB tipo C.

Os dois monitores e outros produtos da Acer podem ser adquiridos na Acer Store.