ESET lança nova solução avançada para Microsoft 365

O Microsoft Office 365 é usado por organizações em todo o mundo, com a nuvem se tornando parte integrante dos sistemas e armazenamento de dados de muitas empresas, independentemente de seu tamanho. Mais de 84% das organizações (de acordo com a pesquisa do Gartner*) usam ou pretendem usar o Microsoft 365, portanto, é crucial que as empresas e suas ferramentas de nuvem sejam protegidas de forma adequada. As empresas que utilizam o ESET Cloud Office Security estão protegidas contra incidentes causados ​​por e-mail ou ataques baseados em malware, e ajudam os funcionários a se concentrarem nas tarefas de trabalho.

O e-mail é a base da comunicação empresarial moderna, mas continua sendo um dos canais mais eficazes para a distribuição de malware, cujas consequências podem ser desastrosas, especialmente em combinação com a infiltração de ferramentas de colaboração. O ESET Cloud Office Security fornece uma camada adicional de proteção para e-mail e armazenamento na nuvem Microsoft 365, garantindo tranquilidade para todos os membros da equipe com proteção automática de novas caixas de correio de usuários. A solução permite total controle e visibilidade das ameaças, com notificação imediata quando ocorre a detecção de malware e um console web fácil de usar que permite aos administradores de TI agir imediatamente.

A combinação de filtragem de spam, verificação de antimalware e antiphishing protege os serviços do Exchange Online das empresas que, por sua vez, protege as comunicações contra malware e minimiza os efeitos adversos de e-mails não solicitados na produtividade diária e ajuda evitar que e-mails externos recebidos sejam usados ​​como um canal para ataques direcionados. A proteção antimalware no ESET Cloud Office Security também reage a qualquer alteração de arquivo no OneDrive, ajudando a proteger os dados da empresa e reduzindo o risco de propagação de malware para outros dispositivos. Acessível de qualquer lugar, o console em nuvem fácil de usar também fornece uma visão geral dos itens em quarentena e fornece notificações imediatas quando ocorrem detecções.

Ján Brunovský, gerente de produto da ESET, comenta: “Quase todas as empresas no mundo dependem do e-mail para se comunicar, e ele é um dos principais vetores de ataque explorados por cibercriminosos. Estamos muito felizes por lançar o ESET Cloud Office Security e fornecer uma solução que vai proteger inúmeras empresas e seus dados mais valiosos. Proteger e-mail e armazenamento em nuvem é a espinha dorsal da cibersegurança empresarial e, sem uma base sólida de proteção antimalware, as organizações ficam abertas a ataques. Estamos orgulhosos de oferecer uma solução nova, de ponta e fácil de usar para o amplo espectro de empresas que precisam proteger suas ferramentas na nuvem” .

*Implantação do Microsoft Office 365: resultados e análise da pesquisa Gartner, 2019, publicada em 4 de setembro de 2019