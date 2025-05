Brasileiros são atraídos por promoções da Black Friday Chinesa

O Dia dos Solteiros, data promovida pela empresa chinesa Alibaba, impulsiona procura por varejistas nacionais antes mesmo da Black Friday para o comércio mundial. Dados levantados pela Decode, empresa de client acquisition e big data analytics, mostram crescimento do interesse pela data no Brasil, com destaque para aumento de buscas que relacionam o evento às marcas Americanas (850%), Gearbest (500%) e Banggood (250%).

Tradição recente, o Dia dos Solteiros surgiu entre universitários chineses nos anos 1990 e, em 2012, o “duplo 11” (11/11) foi registrado pelo Grupo Alibaba e acabou se tornando o maior evento de vendas online do mundo. Este ano, na imprensa digital brasileira houve 27% mais matérias sobre o assunto, comparado a 2019.

O interesse dos consumidores brasileiros, por sua vez, levou a um crescimento de 117% em visualizações de vídeos sobre o a data no YouTube. No Twitter, os comentários se dividem entre promoções de lojas (62%), quem está ansioso para comprar (33%) e também quem afirma não ter dinheiro para aproveitar as ofertas (5%).

“Ainda que a economia tenha sido impactada pelos efeitos da pandemia, o consumidor brasileiro está atento às ofertas. O surgimento de mais uma grande data do varejo no fim do ano pode estimular uma competição saudável por melhores preços e melhorar a confiança do consumidor na redução praticada pelas lojas”, avalia Lucas Fontelles, Head de Consumer Insights da Decode.

