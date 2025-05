Sennheiser comemora Dia do Músico

O dia internacional do músico é celebrado em 22 de novembro. A data é marcada pelo dia da padroeira da música, trazendo referência a Santa Cecília, bastante reconhecida pelos católicos no Brasil. Para celebrar a data, a Sennheiser preparou uma seleção com diversos fones de ouvido para desfrutar das músicas clássicas até as mais badaladas do momento. Confira:

MOMENTUM TRUE WIRELESS 2 – Último lançamento da marca

– Fones de ouvido wireless com som excepcional

– Cancelamento de Ruído ativo que bloqueia qualquer distração

– Recurso de Audição Transparente, que permite escutar o som ambiente mesmo com o som ligado

– Excelente ergonomia para absoluto conforto

– Controles touch customizáveis

– Bateria de 7 horas de duração (+21 horas usando o case como carregador)

– Design Premium

– Disponível em preto ou branco

Preço: R$ 2.499,99

HD 350BT

– Bluetooth® 5.0

– Duração de 30 horas da bateria

– Design dobrável compacto

– Equalizador intuitivo para que o som se adeque.

– Modo podcast para otimizar a inteligibilidade de podcasts, audiolivros e outros conteúdos de voz favoritos

Preço: 819,99

HD 650

– Sistema de baixa tolerância (± 1 dB), escolhidos a dedo em pares

– Sistema de ímãs otimizados para minimizar harmônicos e distorções de intermodulação

– Acabamento fino em titânio e prata

– Um elemento especial de amortecimento, feito de uma malha de metal, garante amortecimento em toda a região do diafragma, altamente constante em todas as situações climáticas

– Cabo de conexão especialmente montado e destacável, feito de cobre OFC de alta condutividade, com baixíssimo ruído de manejo, exemplo: ruídos vindos da estrutura

– Bobinas em alumínio leve para excelente resposta a transientes

– Plug de 1/4″ banhado a ouro com adaptador para plug de 3,5 m

Preço: 3.353,99