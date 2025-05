Sharkoon apresenta Gabinete ATX compacto

Sharkoon Technologies é um fornecedor internacional de componentes e periféricos de PC de alto desempenho e qualidade. Sharkoon Technologies agora apresenta o RGB Slider, um novo gabinete ATX midi com um formato compacto. O case tem um design minimalista e simples e, apesar do baixo preço, ainda possui características especiais como um painel lateral em vidro temperado e um painel frontal com faixa de LED RGB integrada.

Design simples e chique

Graças ao seu acabamento em preto e forma simples, o RGB Slider dá uma impressão direta e discreta. Para uma variação visual sutil, o painel frontal preto fosco contém uma faixa de LED RGB que pode ser iluminada em 14 modos de cor predefinidos por meio do controlador RGB endereçável integrado. A iluminação da faixa de LED RGB pode ser ajustada livremente através de placas-mãe compatíveis com um cabeçalho de pino 5V-D-coded-G ou 5V-D-G e usando software como Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion e ASRock Polychrome SYNC. O controlador RGB integrado também permite a conexão de outros componentes RGB.

Visão completa do Gabinete

O RGB Slider possui um painel lateral de vidro temperado, localizado no lado esquerdo da caixa. Isso permite uma visão completa do interior e os componentes de hardware instalados são vistos. A superfície do painel lateral permanece livre de parafusos visíveis, já que o painel é apoiado na moldura e firmemente preso na parte traseira do gabinete.

Variedade de opções para instalação de ventiladores

A fim de fornecer ao gabinete um fluxo de ar ideal, o RGB Slider tem várias opções de instalação para ventiladores de resfriamento. O ventilador de 120 mm que já vem pré-instalada na parte traseira do gabinete pode ser complementada com ventiladores adicionais se necessário. Atrás do painel frontal, há locais para até três ventiladores de 120 mm e sob o painel superior há espaço para dois ventiladores de 120 mm ou dois de 140 mm. Para resfriar adicionalmente os drives de armazenamento instalados, outro ventilador de 120 mm pode ser montada diretamente acima do túnel de fonte de alimentação.

Projetado para muito armazenamento

Dentro do RGB Slider, uma variedade de unidades de armazenamento de dados encontrará espaço ao mesmo tempo. Até três SSDs podem ser montados na bandeja da placa-mãe ou no topo do túnel de fonte de alimentação. O próprio túnel contém uma gaiola de HDD / SSD, na qual dois HDDs de 3,5 ”podem ser acomodados ou, em vez destes, mais SSDs.

Aceita grandes componentes

Apesar de suas dimensões compactas, o interior do RGB Slider também é adequado para uma ampla construção de hardware. Esse pequeno gabinte apresenta a possibilidade de instalar também exemplos maiores de hardware. Assim, um cooler para CPU pode ter um tamanho de até 15,7 cm enquanto uma placa de vídeo com até 33,5 cm de comprimento ainda terá espaço suficiente disponível.

Preço e disponibilidade

RGB Slider está agora disponível com o preço sugerido pelo fabricante de 39,90 euros.

Vídeo: