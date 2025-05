Placas de Vídeo AMD Radeon RX 6800 Series já estão disponíveis no mercado

A AMD lançou as Placas de Vídeo AMD Radeon RX 6800 Series, proporcionando desempenho poderoso, visuais vívidos e experiências incríveis para os jogadores. A linha apresenta a Placa de Vídeo Radeon RX 6800, uma atualização ideal para jogadores que buscam entrar em jogos em 4K, e a Radeon RX 6800 XT, proporcionando jogabilidade em 4K de classe mundial com taxa de atualização extremamente elevada.

As Radeon RX 6800 e RX 6800 XT estão disponíveis a partir de 18/11 nos principais varejistas e parceiros e também no site da AMD (AMD.com) com um preço sugerido de $579 USD e $649 USD, respectivamente.

Equipada com a arquitetura AMD RDNA 2, a Radeon RX 6800 Series equilibra visuais de alta qualidade com desempenho excepcional. O RDNA 2 oferece uma série de inovações, incluindo a aplicação de técnicas avançadas de economia de energia a unidades de computação de alto desempenho para melhorar a eficiência de energia em até 30 por cento por ciclo por unidade de computação. Ele também inclui a nova tecnologia AMD Infinity Cache que oferece até 2,4 vezes mais largura de banda por watt em comparação com designs de arquitetura baseados em RDNA somente GDDR6.

Além disso, o suporte de raytracing para as novas Placas de Vídeo Radeon expandiu conforme a Gearbox Publishing e Counterplay Games estão planejando habilitar o raytracing DXR 1.1 em Godfall hoje. Desenvolvido em RDNA 2, Godfall oferece incrível fidelidade visual e desempenho nas GPUs Radeon RX 6800 Series. Certifique-se de baixar o driver público do software Radeon disponível hoje para verificar este recurso de próxima geração.

Com as Placas de Vídeo Radeon RX 6800 Series de próxima geração e os novos Processadores de Desktop Ryzen 5000 Series, a AMD é a única empresa que oferece a mais recente plataforma de jogos para jogadores entusiastas.