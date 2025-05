BGS Day de novembro acontece neste sábado (21/11) com ofertas de Black Week e gameplay de lançamentos

Neste sábado (21/11), o BGS Day, superlive da Brasil Game Show, será especial de Black Week, com ofertas e promoções de marcas parceiras, que oferecerão descontos de até 50% em mouses, teclados, computadores, cadeiras gamers, peças de vestuário, colecionáveis e muitos outros produtos relacionados ao universo geek. Além das ofertas, o evento digital terá entre os destaques a participação da Nintendo e da Marvel com gameplays de grandes jogos.

A superlive será transmitida a partir das 15h no YouTube, Twitch, Facebook e TikTok da Brasil Game Show, e revelará as 20 melhores caracterizações do BGS Cosplay Outback, além do resultado da segunda edição da BGS Home Jam BB, maratona de desenvolvimento de games entre estudantes. O público ainda poderá acompanhar as partidas do 2º split do campeonato feminino de CS:GO, as novidades dos jogos independentes, no BGS Indie, e as principais notícias do mercado de games, com a apresentação do jornalista Bruno Yonezawa, do IGN Brasil.

Gameplays

Presente mais uma vez no BGS Day, a Nintendo terá um momento exclusivo durante o evento digital com o gameplay do grande lançamento do mês Hyrule Warriors: Age of Calamity, spin-off da série The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que se passa no fim da cronologia da série e mostra a trajetória de Link, protagonista que acorda após cem anos e busca as memórias do passado. Haverá também o gameplay de Just Dance 2021, da Ubisoft, com as participações especiais de Diegho San e Tiago Oliveira, respectivamente bicampeão mundial de Just Dance e campeão do Just Dance MAC Challenge. Além disso, informações sobre os jogos da Loja Nintendo (loja.nintendo.com.br) no mês de novembro.

A Marvel também marca presença no BGS Day. Para divertir os fãs, Luciano Amaral, embaixador da Marvel no Brasil, vai apresentar o gameplay do jogo Spiderman Miles Morales, também lançado esse mês.

Os patrocinadores do BGS Day – Especial Black Week são: Banco do Brasil, Monster Energy, YouTube Gaming, Outback, HyperX, Intel, Magalu, Nintendo, Logitech, Intel, Marvel, DXRacer, Razer, Redragon, Warrior, Western Digital, AMD, MotoSpeed, GamDias, Panini, OEX, Rank 1 e SAGA.

Mais detalhes do BGS Day estão disponíveis em: https://www.brasilgameshow.com.br/bgs-day/