Black Friday: Wacom disponibiliza monitor interativo com preços especiais

Uma das épocas mais esperadas do ano está próxima e as expectativas são otimistas. Estima-se um crescimento nas vendas online de 77% no Brasil durante a Black Friday, deste ano, em comparação com o mesmo período no ano passado, segundo pesquisa da ABComm. A expectativa é que o comércio digital atinja cerca de R$ 6,9 bilhões. E, aproveitando a temporada de compras, a Wacom e os parceiros da marca vão disponibilizar a Wacom One com valores especiais.

Essa é uma ótima oportunidade para antecipar os presentes do fim do ano. E nada melhor que um produto criativo que artistas, designers, educadores e ilustradores vão amar. A Wacom One parece com um lápis e um papel e funciona quase como mágica. Com o monitor interativo, é possível desenhar, editar fotos e vídeos ou transmitir ideias digitalmente.

Sem colocar limites para a imaginação, a Wacom One pode ser usada para fazer cartões digitais em datas especiais, como o Natal, ou até incentivar o desejo de aprender mais sobre hand lettering (escrita à mão), além de também poder criar edições especiais com selfies ou fotos de momentos especiais com a família e os amigos.

Ao trabalhar com um monitor interativo, a caneta pode igualar vários lápis, canetas e pincéis em uma ampla gama de cores. A Wacom One vem com um pacote de softwares* que auxiliam no processo de alteração da cor ou do tamanho do pincel. A capacidade de editar e atualizar o trabalho com facilidade o torna o produto ideal para libertar toda a imaginação das pessoas e também para quem faz anotações constantemente.

“Faz parte dos valores da Wacom a crença de que as pessoas criativas podem mudar o mundo. Por isso, queremos aproveitar a data para incentivar a criatividade de todos os brasileiros e torná-la um pouco mais fácil com a tecnologia atual”, explica Thiago Tieri, gerente de marketing da Wacom no Brasil.

A Wacom One estará disponível com preços especiais, de 27 a 30 de novembro, nos parceiros da marca. Mais informações no site: https://promotions.wacom.com/es-br/blackFriday

Características da Wacom One

Tamanho da tela 13,3 polegadas.

Resolução 1920 x 1080 pixels.

Caneta sem baterias e sem recargas.

Reconhecimento de inclinação e adaptação natural à inclinação.

Compatibilidade com Windows, alguns tablets ou smartphones Android, e Mac.

*O Bamboo Paper é inteiramente gratuito e tem compatibilidade com Windows. Os outros softwares são fornecidos por meio de licenças com prazo determinado.

Sobre a Wacom

Fundada em 1983, a Wacom é uma empresa global com sede no Japão (Bolsa de Valores de Tóquio: 6727), com subsidiárias e escritórios afiliados em todo o mundo, para apoiar a comercialização e distribuição em mais de 150 países. A visão da Wacom de aproximar pessoas e tecnologia por meio de tecnologias naturais de interface tornou-a a fabricante líder mundial de mesas digitalizadoras e monitores interativos para canetas, além de stylus digitais e soluções para salvar e processar assinaturas digitais. A tecnologia avançada dos dispositivos de entrada intuitiva da Wacom foi usada para criar algumas das artes, filmes, efeitos especiais, moda e designs mais empolgantes do mundo todo, fornecendo aos usuários corporativos e domésticos sua tecnologia de interface líder para expressar sua personalidade. Para mais informações: www.wacom.com